Марта КОСТЮК: «Немного не хватило для победы. Думаю, все придет с опытом»

Украинская теннисистка – о поражении во втором круге Уимблдона от Анастасии Севастовой

  • 02.07.2021 02:09
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Марта КОСТЮК: «Немного не хватило для победы. Думаю, все придет с опытом»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

19-летняя украинка Марта Костюк прокомментировала свое поражение во втором круге Уимблдона от Анастасии Севастовой.

«Когда мы играли с ней на прошлой неделе в Истборне, то я очень плохо стартовала. Из-за дождя не удалось размяться, я не играла 48 часов. В Мадриде на грунте я ей тоже проиграла, но на траве не знала, чего ожидать. С первой тренировки у меня были проблемы на траве, я не могла найти свою игру. Те матчи, которые я выиграла, я искренне пыталась бороться. В силу того, что я так и не почувствовала, как мне играть, мне было трудно.

Сегодня же я начала матч правильно, но дальше я не очень хорошо подавала. Оба сета я была в роли догоняющей, где-то поспешила. На приеме я играла лучше, чем в Истборне, где у меня не было ни одного брейка за весь матч. Здесь же я сделала пять брейков. Честно говоря, какие-то у нас очень ровные матчи получаются, мне немножко не хватило. Думаю, что с опытом и матчами все придет. Во всех аспектах мне чего-то не хватало. К сожалению, опять вернулась моя травма плеча и состояние было все хуже и хуже. Я искренне не знаю, как я отыграла здесь, какими-то магическими способами я его лечила. С самого начала травяного сезона я подавала так, чтобы просто не было больно. А на траве нужно подавать сильно и точно, чего я сделать не смогла. Падение во втором сете? Может быть и будут потом какие-то последствия. В матчах я могу серьезно травмироваться и даже этого не заметить. Сейчас у меня нога болит, но пока я не знаю из-за чего, надеюсь, что я отыграю и в паре, и в миксте, и выйду из этого турнира живой.

Как пришло решение играть микст? С Максом Пёрселлом мы должны были сыграть еще в Австралии, но у меня тогда страшно болела рука, я тогда проиграла пару и сразу же уехала. На Ролан Гаррос я хотела сыграть с Лоренцо Музетти, думаю, нам бы дали wild card, но он уже играл и одиночку, и пару, поэтому микста ему было уже много. На Уимблдоне он тоже играет и одночку, и пару. А Пёрселл мне просто написал, честно не знаю, зачем я согласилась, зная о своей проблеме с плечом (смеется). Так что мы записались и попали в сетку», - сказала Костюк.

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Источник — Большой теннис Украины

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