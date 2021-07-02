Суд Мадрида: УЕФА не имеет права исключать из ЛЧ Реал, Ювентус и Барсу

Суд потребовал отменить все дисциплинарные процессы по клубам Суперлиги

  • 02.07.2021 00:23
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  • 1 комментарий
Суд Мадрида: УЕФА не имеет права исключать из ЛЧ Реал, Ювентус и Барсу
© Getty Images/Global Images Ukraine

Коммерческий суд Мадрида принял решение, что УЕФА не имеет права исключать из своих турниров клубы-основатели Европейской Суперлиги.

Судья Мануэль Руис де Лара подчеркнул, что в случае несоблюдения этого решения относительно УЕФА может быть начато расследование за неповиновение.

Суд также потребовал отменить все дисциплинарные процессы по «Реалу», «Ювентусу» и «Барселоне», в том числе санкции в виде отказа от 5% доходов от еврокубков и пожертвований в размере 15 млн евро.

В прошлом месяце «Реал», «Ювентус» и «Барселона» получили подтверждение от УЕФА, что не будут исключены из Лиги чемпионов. Ранее УЕФА объявил о штрафных санкциях в отношении 9 других клубов-основателей Суперлиги.

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Комментарии
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 02.07.2021 00:44
    -1
    Комерційний суд Мадриду немає жодного праву наказувати щось УЄФА, бо це не його компетенція. Тільки міжнародні спортивні суди мають на це право.
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