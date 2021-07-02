Суд Мадрида: УЕФА не имеет права исключать из ЛЧ Реал, Ювентус и Барсу

Коммерческий суд Мадрида принял решение, что УЕФА не имеет права исключать из своих турниров клубы-основатели Европейской Суперлиги.

Судья Мануэль Руис де Лара подчеркнул, что в случае несоблюдения этого решения относительно УЕФА может быть начато расследование за неповиновение.

Суд также потребовал отменить все дисциплинарные процессы по «Реалу», «Ювентусу» и «Барселоне», в том числе санкции в виде отказа от 5% доходов от еврокубков и пожертвований в размере 15 млн евро.

В прошлом месяце «Реал», «Ювентус» и «Барселона» получили подтверждение от УЕФА, что не будут исключены из Лиги чемпионов. Ранее УЕФА объявил о штрафных санкциях в отношении 9 других клубов-основателей Суперлиги.