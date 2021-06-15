УЕФА сообщила Реалу, Ювентусу и Барселоне, что они смогут выступить в ЛЧ

Похоже, санкций не будет

  • 15.06.2021 22:35
  • 1486 просмотров
  • 10 комментариев
УЕФА сообщила Реалу, Ювентусу и Барселоне, что они смогут выступить в ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Три клуба, которые до сих пор не вышли из Суперлиги, «Реал», «Барселона» и «Ювентус», смогут принять участие в следующем сезоне Лиги чемпионов. Об этом им сообщил УЕФА.

Ранее всем трем клубам грозило отстранение от Лиги чемпионов. В конце мая против них было открыто дисциплинарное дело.

Однако после этого три клуба подали в Суд Европейского союза иск к УЕФА и ФИФА, в котором обвинили две организации в нарушении закона ЕС о конкуренции. После этого дело против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» приостановили.

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Источник — Goal.com

(8 голосов)

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Комментарии
    padlo95
    online
      padlo95, 15.06.2021 23:44
    0
    Кто бы сомневался....
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 15.06.2021 23:35
    0
    Руслан Шевченко, 15.06.2021 23:21
    И Олимпику и Минаю тоже не запрещают...
    Во первых эти команды туда не взяли,а во вторых значит они не имеют право их от туда выгнать.😀
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 15.06.2021 23:25
    -1
    Руслан Шевченко, 15.06.2021 23:21
    И Олимпику и Минаю тоже не запрещают...
    Олимпк и Минай,могут спать сплкойно.
    Ссылка
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 15.06.2021 23:21
    -1
    И Олимпику и Минаю тоже не запрещают...
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 15.06.2021 23:20
    +3
    Александр Гриненко, 15.06.2021 23:02
    Видать не плохо получиди денег от этих команд.а ещё эти клубы кричат что они нищеброды в минусе.🙂
    Та ще хз хто кому гроші платить
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 15.06.2021 23:02
    -2
    Видать не плохо получиди денег от этих команд.а ещё эти клубы кричат что они нищеброды в минусе.🙂
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 15.06.2021 22:55
    0
    Особенность судейской системы - пока идут всякие апелляции, шмапелляции - считается что невиновны - и могут играть.
    Но это не означает что УЕФА и ФИФА поджали хвост
    Ссылка
    bassofon
      bassofon, 15.06.2021 22:53
    0
    Замахивались кнутом, не сработало. Теперь старый пряник предлагают.
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 15.06.2021 22:48
    0
    Сыкуны
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 15.06.2021 22:46
    -1
    Ага ще б відмовила. З лч лігу Європи зробити
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 15.06.2021 23:20
    +3
    Александр Гриненко, 15.06.2021 23:02
    Видать не плохо получиди денег от этих команд.а ещё эти клубы кричат что они нищеброды в минусе.🙂
    Та ще хз хто кому гроші платить
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 15.06.2021 23:44
    0
    Кто бы сомневался....
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 15.06.2021 23:35
    0
    Руслан Шевченко, 15.06.2021 23:21
    И Олимпику и Минаю тоже не запрещают...
    Во первых эти команды туда не взяли,а во вторых значит они не имеют право их от туда выгнать.😀
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 15.06.2021 22:55
    0
    Особенность судейской системы - пока идут всякие апелляции, шмапелляции - считается что невиновны - и могут играть.
    Но это не означает что УЕФА и ФИФА поджали хвост
    Ссылка
    bassofon
    online
      bassofon, 15.06.2021 22:53
    0
    Замахивались кнутом, не сработало. Теперь старый пряник предлагают.
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 15.06.2021 22:48
    0
    Сыкуны
    Ссылка
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