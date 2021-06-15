УЕФА сообщила Реалу, Ювентусу и Барселоне, что они смогут выступить в ЛЧ

Три клуба, которые до сих пор не вышли из Суперлиги, «Реал», «Барселона» и «Ювентус», смогут принять участие в следующем сезоне Лиги чемпионов. Об этом им сообщил УЕФА.

Ранее всем трем клубам грозило отстранение от Лиги чемпионов. В конце мая против них было открыто дисциплинарное дело.

Однако после этого три клуба подали в Суд Европейского союза иск к УЕФА и ФИФА, в котором обвинили две организации в нарушении закона ЕС о конкуренции. После этого дело против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» приостановили.