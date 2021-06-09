УЕФА приостановил дело против клубов Суперлиги

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» могут избежать наказания

  • 09.06.2021 19:45
  • 2323 просмотра
  • 2 комментария
УЕФА приостановил дело против клубов Суперлиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА официально сообщил о том, что приостановил дисциплинарное дело против трех клубов, которые до сих пор не вышли из Суперлиги – «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны».

Само дело было открыто в конце мая. При этом о полном закрытии дела пока что не сообщается.

Вполне возможно, что приостановка дела связана с тем, что клубы Суперлиги подали в Суд Европейского союза иск к УЕФА и ФИФА, в котором обвинили две организации в нарушении закона ЕС о конкуренции.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА может отстранить 3 клуба, которые остаются членами Суперлиги, от еврокубков.

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Источник — УЕФА

(4 голоса)

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Комментарии
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 09.06.2021 20:49
    0
    GloryUkraine, 09.06.2021 19:52
    Кінець другої серії. Тепер буде третя. Реал, Барса та Юве подадуть до суду проти УЄФА та ФІФА згідно антимонопольного закону.
    Серія четверта. Клуби знайдуть спільну мову з УЄФА та ФІФА, а ЄС заставить останніх заплатити штраф за монополізацію.
    Было бы неплохо. Не вникая в подробности поведения клубов суперлиги, поведение УЕФА похоже на поведение маньяков из фильмов, запирающих своих жертв в подвале, а при попытке побега избивают их до полусмерти
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 09.06.2021 19:52
    -1
    Кінець другої серії. Тепер буде третя. Реал, Барса та Юве подадуть до суду проти УЄФА та ФІФА згідно антимонопольного закону.
    Серія четверта. Клуби знайдуть спільну мову з УЄФА та ФІФА, а ЄС заставить останніх заплатити штраф за монополізацію.
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 09.06.2021 20:49
    0
    GloryUkraine, 09.06.2021 19:52
    Кінець другої серії. Тепер буде третя. Реал, Барса та Юве подадуть до суду проти УЄФА та ФІФА згідно антимонопольного закону.
    Серія четверта. Клуби знайдуть спільну мову з УЄФА та ФІФА, а ЄС заставить останніх заплатити штраф за монополізацію.
    Было бы неплохо. Не вникая в подробности поведения клубов суперлиги, поведение УЕФА похоже на поведение маньяков из фильмов, запирающих своих жертв в подвале, а при попытке побега избивают их до полусмерти
    Ссылка
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