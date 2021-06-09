УЕФА приостановил дело против клубов Суперлиги

УЕФА официально сообщил о том, что приостановил дисциплинарное дело против трех клубов, которые до сих пор не вышли из Суперлиги – «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны».
Само дело было открыто в конце мая. При этом о полном закрытии дела пока что не сообщается.
Вполне возможно, что приостановка дела связана с тем, что клубы Суперлиги подали в Суд Европейского союза иск к УЕФА и ФИФА, в котором обвинили две организации в нарушении закона ЕС о конкуренции.
Ранее сообщалось о том, что УЕФА может отстранить 3 клуба, которые остаются членами Суперлиги, от еврокубков.
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Серія четверта. Клуби знайдуть спільну мову з УЄФА та ФІФА, а ЄС заставить останніх заплатити штраф за монополізацію.
Серія четверта. Клуби знайдуть спільну мову з УЄФА та ФІФА, а ЄС заставить останніх заплатити штраф за монополізацію.
Серія четверта. Клуби знайдуть спільну мову з УЄФА та ФІФА, а ЄС заставить останніх заплатити штраф за монополізацію.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.