ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА открыл дело против трех клубов Суперлиги

УЕФА официально объявил о возбуждении дела против трех клубов Суперлиги – «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны».

Причиной открытия дела является возможное нарушение нормативно-правовой базы, связанное с идеей создания Суперлиги.

Напомним, «Реал», «Ювентус» и «Барселона» являются тремя последними клубами-основателями Суперлиги, которые до сих пор не вышли из турнира. Остальные 9 клубов-основателей турнира («Арсенал», «Милан», «Челси», «Атлетико», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм») вышли из турнира и согласились со штрафами от УЕФА.

Какие санкции ждут «Реал», «Ювентус» и «Барселону», пока непонятно. Но не исключено, что речь будет идти об исключении из еврокубков на следующий сезон.