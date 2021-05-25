ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА открыл дело против трех клубов Суперлиги

«Реал», «Ювентус» и «Барселону» могут ждать санкции

  • 25.05.2021 23:18
  • 1987 просмотров
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА открыл дело против трех клубов Суперлиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА официально объявил о возбуждении дела против трех клубов Суперлиги – «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны».

Причиной открытия дела является возможное нарушение нормативно-правовой базы, связанное с идеей создания Суперлиги.

Напомним, «Реал», «Ювентус» и «Барселона» являются тремя последними клубами-основателями Суперлиги, которые до сих пор не вышли из турнира. Остальные 9 клубов-основателей турнира («Арсенал», «Милан», «Челси», «Атлетико», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм») вышли из турнира и согласились со штрафами от УЕФА.

Какие санкции ждут «Реал», «Ювентус» и «Барселону», пока непонятно. Но не исключено, что речь будет идти об исключении из еврокубков на следующий сезон.

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Источник — УЕФА

(7 голосов)

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Комментарии
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 26.05.2021 00:40
    0
    OKs100, 25.05.2021 23:59
    Надеюсь Суперлига введет ответные санкции против коррупционеров УЕФА.
    Будут камнями их самолеты забрасывать при полете на эшелоне
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 26.05.2021 00:27
    +1
    Я впевнений, що їх виключать на наступний сезон з єврокубків. А може і на два. Безумовно будуть і штрафи по преміальним цього сезону. І штрафи величезні. Бо повинна бути справедливість.
    Ссылка
    maneKen
    online
      maneKen, 26.05.2021 00:01
    +2
    Tospokitos, 25.05.2021 23:53
    Зачем исключать , дать штраф на 300-500 млн, пусть платят и дальше играют. А эти бабки проинвестировать в детский футбол Африки допустим . Без Реала, Барсы и Юве ЛЧ тоже теряет ...
    Да не будут никого исключать, это запугивание УЕФА , чтобы задушить в зародыше идею Суперлиги и не дать нарушить их монополию . А штраф в 300-500млн никто в жизни платить не будет, а тем более во время пандемии, когда все клубы лезут в долги.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 25.05.2021 23:59
    +2
    Надеюсь Суперлига введет ответные санкции против коррупционеров УЕФА.
    Ссылка
    Tospokitos
    online
      Tospokitos, 25.05.2021 23:53
    +1
    Зачем исключать , дать штраф на 300-500 млн, пусть платят и дальше играют. А эти бабки проинвестировать в детский футбол Африки допустим . Без Реала, Барсы и Юве ЛЧ тоже теряет ...
    Ссылка
    maneKen
    online
      maneKen, 26.05.2021 00:01
    +2
    Tospokitos, 25.05.2021 23:53
    Зачем исключать , дать штраф на 300-500 млн, пусть платят и дальше играют. А эти бабки проинвестировать в детский футбол Африки допустим . Без Реала, Барсы и Юве ЛЧ тоже теряет ...
    Да не будут никого исключать, это запугивание УЕФА , чтобы задушить в зародыше идею Суперлиги и не дать нарушить их монополию . А штраф в 300-500млн никто в жизни платить не будет, а тем более во время пандемии, когда все клубы лезут в долги.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 25.05.2021 23:59
    +2
    Надеюсь Суперлига введет ответные санкции против коррупционеров УЕФА.
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 26.05.2021 00:27
    +1
    Я впевнений, що їх виключать на наступний сезон з єврокубків. А може і на два. Безумовно будуть і штрафи по преміальним цього сезону. І штрафи величезні. Бо повинна бути справедливість.
    Ссылка
    Tospokitos
    online
      Tospokitos, 25.05.2021 23:53
    +1
    Зачем исключать , дать штраф на 300-500 млн, пусть платят и дальше играют. А эти бабки проинвестировать в детский футбол Африки допустим . Без Реала, Барсы и Юве ЛЧ тоже теряет ...
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 26.05.2021 00:40
    0
    OKs100, 25.05.2021 23:59
    Надеюсь Суперлига введет ответные санкции против коррупционеров УЕФА.
    Будут камнями их самолеты забрасывать при полете на эшелоне
    Ссылка
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