Роберто МАНЧИНИ: «Бельгия – одна из лучших команд мира»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии, который состоится завтра, 2 июля:

«Мы будем играть в свой футбол, всегда с уважением относясь к команде, с которой соперничаем, так как имеем представление о том, насколько она сильна. Легких игр не бывает, как мы уже увидели на этом турнире. Сборная Бельгии — безусловно, нынче одна из лучших команд в мире. Но это ничего не меняет, так как любая игра сложна на этой стадии турнира.

Нам необходимо готовиться к одному конкретному матчу, каждый раз надеясь на то, что за ним у нас будет следующий. Знаем, что нам противостоит сильная команда, но также осознаем свои сильные стороны и умения.

Полагаю, хорошее настроение — ключ в любой работе, а для нас — даже в большей мере, поскольку это же просто игра, в конце концов. Ну а если случится так, что мы забьем больше соперника, то даже лучше.

Нам нужно отслеживать, как будет развиваться игра, и сможем изменить по ходу встречи, если что-то пойдет не так, как мы запланировали. Уверен, получится красивый матч, в котором команда, допустившая на одну ошибку меньше, скорее всего, и выиграет, так как, думаю, это действительно будет встреча равных соперников».