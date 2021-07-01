Леонид БУРЯК: «В Европе нет сборных, которые Украина не может обыграть»

Экс-главный тренер сборной Украины Леонид Буряк высказался о победе команды Андрея Шевченко над шведами (2:1) и прокомментировал предстоящий матч четвертьфинала Евро с Англией.

— Леонид Иосифович, какие у вас остались впечатления от битвы Украины с шведами?

— Мы обыграли непростую команду. Конечно, это для Украины успех. Есть игры, в которых нужно закрыть на все глаза, потому что результат выходит на первый план. И, слава Богу, что достигли результата, попав в следующий этап турнира. Самоотдача, драма и трагедия – все в этом матче присутствовало. Чувствовалось, что наши футболисты чуть-чуть больше отдохнули, чем шведы. По сравнению с игрой против Австрии у сборной Украины были силы, желание, движение, борьба.

— Как думаете, Зинченко выдал лучший матч за сборную Украины?

— Не скажу, что это лучший его матч. Он играл на той позиции, на которой он привык играть за «Ман Сити». Конечно, те люди, которые присутствуют на поле, а именно Зинченко, Ярмоленко, Малиновский, который вышел на замену, это лидеры сборной Украины и они делают результат. Хотя у нас никак не получается, чтобы все одиннадцать футболистов сыграли более-менее надежно. Все время 2-3 футболиста выпадают. Не буду называть имена, но у сборной Украины не получается, чтобы все 11 футболистов сыграли надежно.

— Как прокомментируете дополнительное время в матче Швеция – Украина?

— Волей судьбы та замена произошла. Это, конечно, трагедия для Артема Беседина. Он очень хороший футболист и очень хороший парень. Артем только вот ахилл вылечил, отбыл дисквалификацию, начал играть за «Динамо» и поехал со сборной на чемпионат Европы. И тут вот такая серьезная травма. Но это жизнь. Руки опускать нельзя. Будем надеяться, что он быстро восстановится и снова будет нас радовать своей игрой.

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— Что скажете по Артему Довбику? Звездный час для парня, все о нем пишут сейчас.

— Конечно, это все очень важно. Довбик здорово забил, оказался на нужной позиции. Это один из самых перспективных футболистов в Украине. Теперь важно, в каком тренировочном процессе он будет находиться, в каком клубе он будет играть, насколько амбициозен этот клуб.

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— Что думаете о матче Украины с Англией?

— Украину ждет непростая игра с Англией. Если говорить о составе англичан, то в матче с Германией 3-4 достаточно сильных игрока сидели в запасе. Но их не поставили в состав только по той причине, что они очень плохо обороняются. Но на атаку эти футболисты играют очень сильно. Сейчас в Европе нет сборных, которые Украина не может обыграть. Украина будет со всеми играть за счет организации и кондиций. Наши футболисты были чуть-чуть подсевшими после Австрии. Но время прошло, и они восстановились, разгрузились. Я думаю, к матчу с англичанами украинская команда должна подойти в хорошем состоянии. Но с Англией будет очень сложно играть. Это очень сильная команда. Это не Швеция, не Австрия. Зинченко же сказал, что запас Англии стоит столько, сколько вся сборная Украины.

— У игроков сборной Украины хватит мотивации на матч с Англией?

— Люди играют за страну, есть премиальные. Президент команду поздравляет. В Украине люди живут этим сейчас. Говорят о Беседине, Довбике, о других футболистах сборной Украины. В Украине люди живут этим. И, слава Богу, что так.

— А со стороны Англии может быть недооценка Украины?

— Нет. Они понимают, что, не победив в этом матче, следующего поединка на этом Евро не будет. И премиальные на кону стоят, и есть еще престиж сборной.

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— Алан Ширер и Джейми Каррагер намекнули, что для Англии Украина – это лучший жребий на этой стадии Евро.

— Естественно, они так будут говорить. Так и шведы говорили. Но, если говорить объективно, будь сейчас право выбора, конечно, Англия выбрала бы Украину, учитывая, что есть такие команды, как Испания и так далее. Хотя у Испании также есть много проблем. Там молодая команда, которую также критикуют. Не забей они эти два мяча в овертайме, неизвестно, как матч с Хорватией завершился бы.

— И все-таки может быть козырем для Украины тот факт, что матч с Англией в Риме, а у нас тренеры-итальянцы, Шевченко играл за «Милан» в Италии, а Малиновский сейчас выступает за «Аталанту». Италия может быть в этот вечер за Украину?

— Это все относительно. Тем более стадион полностью забит не будет, там будет ограниченное количество болельщиков. Это, если бы Италия играла, то да. А так Украина и Англия будут в одинаковых условиях. Да, тренеры-итальянцы. И что дальше? Футболисты, которые на поле, будут делать результат и картинку. А кого выставить, и кто будет играть будет разбираться тренерский штаб. Есть тренировочный процесс и от этого нужно отталкиваться. Но играть с Англией будет сложно. Это Англия, это АПЛ, там все играющие футболисты. Там и Фоден, и Санчо, и другие. У них сильные футболисты есть в запасе. Им есть, кем перестроить игру. Они играют в хороший футбол и находятся в хороших кондициях. Но в матчах на Евро, что были, Англию мало интересовала красота игры. Их интересовал результат. И они его добились, в частности, в матче с немцами. Теперь англичане на коне, а немцев во главе с Левом в Германии уничтожают.

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— Что скажете о победе Швейцарии над Францией?

— Вот мы говорим - профессионалы. Ну как можно выигрывать 3:1 до 85-й минуты и проиграть матч? Есть тренеры, опытные люди, которые играли. У французов в менталитете такого нету, чтобы закрыться и выпустить оборонительного полузащитника или опорника еще. Конечно, для чемпионата Европы – это трагедия, что вылетели такие команды, как Франция и Германия. И, когда появился новый формат Евро, что выходят в плей-офф также третьи места, Франц Беккенбауэр сказал, что не нужно делать мусорной ямы из чемпионата Европы. Конечно, это чемпионат Европы и здесь должны сильнейшие быть.

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— Вы думаете, что выход в плей-офф третьих мест – это лишнее?

— Мы счастливы, что Украина вышла в плей-офф. Но тем не менее есть какие-то классические розыгрыши. От всего этого зависит и качество игры, и футболисты. Посмотрим, как оно будет. Будем держать кулаки за сборную Украины и, дай Бог, чтобы все получилось, как мы хотим.

Поединок Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля, в Риме. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Дмитрий КОТКОВ