Элина СВИТОЛИНА: «Все идет не очень гладко. Теперь готовлюсь к Олимпиаде»

Украинская теннисистка прокомментировала вылет с Уимблдона

  • 01.07.2021 18:31
  • 570 просмотров
  • 1 комментарий
Элина СВИТОЛИНА: «Все идет не очень гладко. Теперь готовлюсь к Олимпиаде»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение на Уимблдоне. Теперь спортсменка готовится к Олимпиаде.

«Сегодня я играла немножко пассивно, а соперница брала инициативу в розыгрыше. Линетт отыграла очень чисто, очень здорово действовала и справа, и слева. Она забила много виннеров. Нужно было постараться найти свою игру, но мало что получалось, потому что она перехватывала инициативу очень рано и играла практически безошибочно. У меня не получилось использовать свои возможности, мне было трудно доминировать в розыгрышах. Наверное, я допускала чуть больше невынужденных ошибок, чем хотелось бы. И это трава, так что все происходит довольно быстро. Если честно, то она отыграла невероятно».

«Я уже годами выступаю в Туре, и было много разных ситуаций, но сейчас, я бы сказала, все идет не очень гладко. Конечно, это трудный период, но за свою карьеру я уже была в таком положении несколько раз. И главное то, как ты сможешь вернуться после этих тяжелых поражений и тяжелого времени. Мне точно нужно отдохнуть, перезагрузиться, чтобы вновь чувствовать себя свежей перед предстоящими турнирами».

«Дальше я буду готовиться к Олимпиаде. Это очень особенный турнир для меня. Я постараюсь быть к нему готовой. Сейчас будет немного времени, чтобы отдохнуть и подготовиться, перейти на хард и стать сильнее физически. Я действительно хочу хорошо выступить на Олимпийских играх, но сейчас я не знаю, я не чувствую, что в психологическом плане все хорошо, поэтому мне нужно время для отдыха и для подготовки», - сказала Свитолина.

Элина и еще 4 теннисистки представят Украину на Олимпиаде.

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Источник — Большой теннис Украины

(5 голосов)

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Комментарии
    Disiny7
    online
      Disiny7, 01.07.2021 18:40
    0
    Эля, зачем тебе та олимпиада?
    Рожай уже, жизнь одним теннисом не ограничивается
    Ссылка
    Disiny7
    online
      Disiny7, 01.07.2021 18:40
    0
    Эля, зачем тебе та олимпиада?
    Рожай уже, жизнь одним теннисом не ограничивается
    Ссылка
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