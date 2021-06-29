Свитолина, Костюк и еще три украинки сыграют на Олимпиаде

Федерация тенниса Украины объявила состав сборной Украины, которая примет участие в турнире на Олимпийских играх в Токио.

На Олимпиаду квалифицировались пять украинских теннисисток.

Состав сборной Украины:

Элина Свитолина

Даяна Ястремская

Марта Костюк

Людмила Киченок

Надежда Киченок

Отметим, что в предварительном списке были также Сергей Стаховский, Денис Молчанов и Катарина Завацкая, но в финальную заявку они не попали.