Свитолина, Костюк и еще три украинки сыграют на Олимпиаде

Спортсменки официально квалифицировались на турнир

  • 29.06.2021 14:59
  • 1313 просмотров
  • 3 комментария
Свитолина, Костюк и еще три украинки сыграют на Олимпиаде
© Getty Images/Global Images Ukraine

Федерация тенниса Украины объявила состав сборной Украины, которая примет участие в турнире на Олимпийских играх в Токио.

На Олимпиаду квалифицировались пять украинских теннисисток.

Состав сборной Украины:
Элина Свитолина
Даяна Ястремская
Марта Костюк
Людмила Киченок
Надежда Киченок

Отметим, что в предварительном списке были также Сергей Стаховский, Денис Молчанов и Катарина Завацкая, но в финальную заявку они не попали.

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Источник — Федерация тенниса Украины

(5 голосов)

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Комментарии
    Владимир Коновалец
      Владимир Коновалец, 29.06.2021 16:01
    0
    Не розумію, як Даяна буде грати без допінгу? Без нього - не ті швидкості, однозначно. Який сенс везти її в Токіо, щоб програвати в першому колі? Краще Стаховського взяти, він це заслужив.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 29.06.2021 15:25
    0
    Даяне нужно начинать набирать форму!
    Ссылка
    Николай Власов
      Николай Власов, 29.06.2021 15:01
    +4
    БРАВО УДАЧИ ВАМ ДЕВОЧКИ И ПОМНИТЕ МЫ ВСЕГДА С ВАМИ ВАШИ БОЛЕЛЬЩИКИ
    Ссылка
    Николай Власов
      Николай Власов, 29.06.2021 15:01
    +4
    БРАВО УДАЧИ ВАМ ДЕВОЧКИ И ПОМНИТЕ МЫ ВСЕГДА С ВАМИ ВАШИ БОЛЕЛЬЩИКИ
    Ссылка
    Владимир Коновалец
      Владимир Коновалец, 29.06.2021 16:01
    0
    Не розумію, як Даяна буде грати без допінгу? Без нього - не ті швидкості, однозначно. Який сенс везти її в Токіо, щоб програвати в першому колі? Краще Стаховського взяти, він це заслужив.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 29.06.2021 15:25
    0
    Даяне нужно начинать набирать форму!
    Ссылка
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