Свитолина, Костюк и еще три украинки сыграют на Олимпиаде

Федерация тенниса Украины объявила состав сборной Украины, которая примет участие в турнире на Олимпийских играх в Токио.
На Олимпиаду квалифицировались пять украинских теннисисток.
Состав сборной Украины:
Элина Свитолина
Даяна Ястремская
Марта Костюк
Людмила Киченок
Надежда Киченок
Отметим, что в предварительном списке были также Сергей Стаховский, Денис Молчанов и Катарина Завацкая, но в финальную заявку они не попали.
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Источник — Федерация тенниса Украины
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