Довбика сравнили с Манджукичем – мнение специалиста, хорошо знающего Артема

Бывший руководитель академии «Днепра» Жорди Гратакос рассказал о сильных качествах украинского форварда Артема Довбика, который стал героем «сине-желтых» в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1), забив победный мяч в дополнительное время.

«Довбик играл в Черкассах, прежде чем мы подписали его в молодежную команду «Днепра». Мы искали «девятку» - игрока динамичного и техничного, и Довбик подходил под эти требования. Это профиль форварда, который очень популярен в странах Востока. Это очень хорошо физически развитый нападающий, который держит мяч, и одновременно защитников соперника в напряжении. Своей игрой Довбик открывает пространство для игроков, атакующих из глубины, у него хорошая координация и скорость. Он похож на Яремчука или Селезнева. Если бы мне пришлось сравнивать его с кем-то более известным широкой публике, то я бы сказал, что Довбик напоминает мне Манджукича», - сказал Гратакос.

Напомним, в прессе уже сообщается про обширный интерес ряда европейских клубов к Довбику. «Днепр-1» готов начать переговоры о продаже форварда, установив стартовую цену на игрока в 5 миллионов евро.

Как проснуться знаменитым. Кто такой Артем Довбик?