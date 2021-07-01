Довбика сравнили с Манджукичем – мнение специалиста, хорошо знающего Артема

Приятное сравнение для молодого украинского форварда

  • 01.07.2021 16:29
  • 2682 просмотра
  • 3 комментария
Довбика сравнили с Манджукичем – мнение специалиста, хорошо знающего Артема
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший руководитель академии «Днепра» Жорди Гратакос рассказал о сильных качествах украинского форварда Артема Довбика, который стал героем «сине-желтых» в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1), забив победный мяч в дополнительное время.

«Довбик играл в Черкассах, прежде чем мы подписали его в молодежную команду «Днепра». Мы искали «девятку» - игрока динамичного и техничного, и Довбик подходил под эти требования. Это профиль форварда, который очень популярен в странах Востока. Это очень хорошо физически развитый нападающий, который держит мяч, и одновременно защитников соперника в напряжении. Своей игрой Довбик открывает пространство для игроков, атакующих из глубины, у него хорошая координация и скорость. Он похож на Яремчука или Селезнева. Если бы мне пришлось сравнивать его с кем-то более известным широкой публике, то я бы сказал, что Довбик напоминает мне Манджукича», - сказал Гратакос.

Напомним, в прессе уже сообщается про обширный интерес ряда европейских клубов к Довбику. «Днепр-1» готов начать переговоры о продаже форварда, установив стартовую цену на игрока в 5 миллионов евро.

Как проснуться знаменитым. Кто такой Артем Довбик?

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Источник — Marca

(4 голоса)

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Комментарии
    dimando560
    online
      dimando560, 01.07.2021 16:51
    0
    Наши в свом репертуаре)))
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 01.07.2021 16:51
    0
    Когда читаешь прессу , создаётся такое впечатление, что воспитали второго Герда Мюллера, чувак забил один мяч за сборную и не известно, через сколько лет забьёт второй, может это вообще был его единственный выхлоп, а уже сватают во все клубы мира, сказились, чI що?
    Ссылка
    CheMP
      CheMP, 01.07.2021 16:34
    0
    Источник: председатель Черкасской областной ассоциации футбола Владислав Голуб, которого цитирует местное издание "Про все"
    Прямая речь: "Благодаря голу Артема Довбика, Черкассы могут стать футбольной столицей Украины. Поэтому прошу разглянуть вопрос о возможности присвоить ему звание "Почетный гражданин Черкасс".
    Детали: С соответствующим обращением Голуб выступил на сессии городского совета.
    Также он предложил отметить благодарностью мэра еще одного уроженца Черкасс, который играет за сборную Украины, - Виталия Миколенко.
    ====================================
    ну вот зачем сейчас да и вообще?!. зазвездятся,если не уже
    Ссылка
    dimando560
    online
      dimando560, 01.07.2021 16:51
    0
    Наши в свом репертуаре)))
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 01.07.2021 16:51
    0
    Когда читаешь прессу , создаётся такое впечатление, что воспитали второго Герда Мюллера, чувак забил один мяч за сборную и не известно, через сколько лет забьёт второй, может это вообще был его единственный выхлоп, а уже сватают во все клубы мира, сказились, чI що?
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 01.07.2021 16:34
    0
    Источник: председатель Черкасской областной ассоциации футбола Владислав Голуб, которого цитирует местное издание "Про все"
    Прямая речь: "Благодаря голу Артема Довбика, Черкассы могут стать футбольной столицей Украины. Поэтому прошу разглянуть вопрос о возможности присвоить ему звание "Почетный гражданин Черкасс".
    Детали: С соответствующим обращением Голуб выступил на сессии городского совета.
    Также он предложил отметить благодарностью мэра еще одного уроженца Черкасс, который играет за сборную Украины, - Виталия Миколенко.
    ====================================
    ну вот зачем сейчас да и вообще?!. зазвездятся,если не уже
    Ссылка
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