В пятницу, 2 июля, состоится поединок 1/4 финала чемпионата Европы по футболу Швейцария — Испания.
Матч пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Швейцария — Испания. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Евро-2020.
В прямом эфире поединок Швейцария — Испания покажут телеканалы, «Футбол 1», «Футбол 2», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Швейцария — Испания.
Источник — Sport.ua
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