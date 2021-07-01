Иван ОРДЕЦ: «Хотелось, чтобы Украина и Россия в футбол играли между собой»

Украинский защитник «Динамо» Иван Ордец прокомментировал выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020.
«За ребят очень переживал. Хотел, чтобы они прошли дальше. Хороший футбол показали, игра была равная, моменты шли и у шведов, и у Украины. Но Украина за счет характера вырвала игру. Я очень рад за них. Вся страна их поддерживала. Они добились того, чего они хотели.
Знал: у сборной есть хороший потенциал. В составе — ряд футболистов из Европы, плюс представители киевского «Динамо» и «Шахтера» очень сильные. У них есть свой уровень. Знал, что они могут показать его на Евро. Игра была, но не было результата в группе. Но в игре со Швецией все исправили. Показали: Украина может играть в футбол и давать результат.
Выход в полуфинал? Конечно реален. На этой стадии нет слабых соперников. Легкой прогулки для Англии не будет.
Матч России против Украины? Конечно хочу. Хотелось, чтобы все конфликты закончились, чтобы мы в футбол играли между собой. Я пока не слышал, чтобы кто-то из России болел против Украины. Наоборот, много в нашей команде ребят, которые видят, как играет Украина и поддерживают ее. В клубе ребята рады были вчера, что Украина прошла дальше», - сказал Ордец.
Напомним, что в четвертьфинале Евро-2020 Украина сыграет с Англией. Игра состоится в Риме 3 июля.
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Источник — Sport24.ru
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Хотя стоп.
Много в его команде ребят публично осудили аннексию Крыма и терористическую деятельность россии на Донбассе?! Может кто-то из них на протест вышел?! Интерессно у них получается, одновременно убивать украинцев и при этом болеть за них в спорте
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1. Возвращайте Крым. 2. Возвращайте и восстанавливайте Донбасс и платите компенсации 14 000 погибшим и десяткам тысячам раненным. 3. Забирайте к себе всю свою агентуру и все памятники Ленину. 4. Приносите официальные извинения на весь мир за злодеяния ХХ и ХХI веков. 5. Возвращайте Приднестровье Молдове. 6. Возвращайте Абхазию и Южную Осетию Грузии.
-
1. Возвращайте Крым. 2. Возвращайте и восстанавливайте Донбасс и платите компенсации 14 000 погибшим и десяткам тысячам раненным. 3. Забирайте к себе всю свою агентуру и все памятники Ленину. 4. Приносите официальные извинения на весь мир за злодеяния ХХ и ХХI веков. 5. Возвращайте Приднестровье Молдове. 6. Возвращайте Абхазию и Южную Осетию Грузии.
Много в его команде ребят публично осудили аннексию Крыма и терористическую деятельность россии на Донбассе?! Может кто-то из них на протест вышел?! Интерессно у них получается, одновременно убивать украинцев и при этом болеть за них в спорте
Хотя стоп.
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