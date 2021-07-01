Иван ОРДЕЦ: «Хотелось, чтобы Украина и Россия в футбол играли между собой»

Украинский защитник московского «Динамо» рассказал о поддержке сборной в России

  • 01.07.2021 12:50
  • 2164 просмотра
  • 14 комментариев
Иван ОРДЕЦ: «Хотелось, чтобы Украина и Россия в футбол играли между собой»
© ФК Динамо Москва. Иван Ордец

Украинский защитник «Динамо» Иван Ордец прокомментировал выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020.

«За ребят очень переживал. Хотел, чтобы они прошли дальше. Хороший футбол показали, игра была равная, моменты шли и у шведов, и у Украины. Но Украина за счет характера вырвала игру. Я очень рад за них. Вся страна их поддерживала. Они добились того, чего они хотели.

Знал: у сборной есть хороший потенциал. В составе — ряд футболистов из Европы, плюс представители киевского «Динамо» и «Шахтера» очень сильные. У них есть свой уровень. Знал, что они могут показать его на Евро. Игра была, но не было результата в группе. Но в игре со Швецией все исправили. Показали: Украина может играть в футбол и давать результат.

Выход в полуфинал? Конечно реален. На этой стадии нет слабых соперников. Легкой прогулки для Англии не будет.

Матч России против Украины? Конечно хочу. Хотелось, чтобы все конфликты закончились, чтобы мы в футбол играли между собой. Я пока не слышал, чтобы кто-то из России болел против Украины. Наоборот, много в нашей команде ребят, которые видят, как играет Украина и поддерживают ее. В клубе ребята рады были вчера, что Украина прошла дальше», - сказал Ордец.

Напомним, что в четвертьфинале Евро-2020 Украина сыграет с Англией. Игра состоится в Риме 3 июля.

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Источник — Sport24.ru

(9 голосов)

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Комментарии
    Sauron
    online
      Sauron, 01.07.2021 13:53
    +1
    Точно, пора России и Украине перестать нападать друг на друга и отхватывать чужую территорию, убивать мирных людей.
    Хотя стоп.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 01.07.2021 13:48
    +1
    Ванёк х не скажет.
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 01.07.2021 13:35
    +6
    Ордєц і в Москві Ордєц...
    Ссылка
    Ігор Нестеренко
    online
      Ігор Нестеренко, 01.07.2021 13:30
    +8
    Поки що ми граємо на полі Донбасу градами і РПГ тобі що мало? Ще в футбол треба грати?
    Ссылка
    alegofich
    online
      alegofich, 01.07.2021 13:28
    +4
    а Хто це?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.07.2021 13:25
    +7
    Иван-Дурак
    Ссылка
    Александр Казюк
      Александр Казюк, 01.07.2021 13:15
    +10
    Опять этот идиот с своими хотелками вылез
    Много в его команде ребят публично осудили аннексию Крыма и терористическую деятельность россии на Донбассе?! Может кто-то из них на протест вышел?! Интерессно у них получается, одновременно убивать украинцев и при этом болеть за них в спорте
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 01.07.2021 13:09
    +9
    От ватанам світ клином зійшовся на паРашниках.... 200 країн, але в футбол він би хотів зіграти з ущербними невдахами, які перший раз мяч побачили на Євро2020... Не з німцями чи французами, а саме з дикими азіятами...
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 01.07.2021 13:08
    +6
    От ватанам світ клином зійшовся на паРашниках.... 200 країн, але в футбол він би хотів зіграти з ущербними невдахами, які перший раз мяч побачили на Євро2020... Не з німцями чи французами, а саме з дикими азіятами...
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 01.07.2021 13:07
    +11
    От ватанам світ клином зійшовся на паРашниках.... 200 країн, але в футбол він би хотів зіграти з ущербними невдахами, які перший раз мяч побачили на Євро2020... Не з німцями чи французами, а саме з дикими азіятами...
    Ссылка
    maz_vyshnevskogo
    online
      maz_vyshnevskogo, 01.07.2021 13:06
    +11
    Деякі тільки деградують.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.07.2021 13:01
    +19
    Хотелось, чтобы все конфликты закончились,
    -
    1. Возвращайте Крым. 2. Возвращайте и восстанавливайте Донбасс и платите компенсации 14 000 погибшим и десяткам тысячам раненным. 3. Забирайте к себе всю свою агентуру и все памятники Ленину. 4. Приносите официальные извинения на весь мир за злодеяния ХХ и ХХI веков. 5. Возвращайте Приднестровье Молдове. 6. Возвращайте Абхазию и Южную Осетию Грузии.
    Ссылка
    GR-65
    online
      GR-65, 01.07.2021 13:00
    +20
    Как был идиотом, так им и остался.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 01.07.2021 12:59
    +17
    А зачем это нам??? Мы уже играли Кипром, Бахрейном, Казахстаном!!! Эти команды посильнее Рашки будут.
    Ссылка
    GR-65
    online
      GR-65, 01.07.2021 13:00
    +20
    Как был идиотом, так им и остался.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.07.2021 13:01
    +19
    Хотелось, чтобы все конфликты закончились,
    -
    1. Возвращайте Крым. 2. Возвращайте и восстанавливайте Донбасс и платите компенсации 14 000 погибшим и десяткам тысячам раненным. 3. Забирайте к себе всю свою агентуру и все памятники Ленину. 4. Приносите официальные извинения на весь мир за злодеяния ХХ и ХХI веков. 5. Возвращайте Приднестровье Молдове. 6. Возвращайте Абхазию и Южную Осетию Грузии.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 01.07.2021 12:59
    +17
    А зачем это нам??? Мы уже играли Кипром, Бахрейном, Казахстаном!!! Эти команды посильнее Рашки будут.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 01.07.2021 13:07
    +11
    От ватанам світ клином зійшовся на паРашниках.... 200 країн, але в футбол він би хотів зіграти з ущербними невдахами, які перший раз мяч побачили на Євро2020... Не з німцями чи французами, а саме з дикими азіятами...
    Ссылка
    maz_vyshnevskogo
    online
      maz_vyshnevskogo, 01.07.2021 13:06
    +11
    Деякі тільки деградують.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 01.07.2021 13:15
    +10
    Опять этот идиот с своими хотелками вылез
    Много в его команде ребят публично осудили аннексию Крыма и терористическую деятельность россии на Донбассе?! Может кто-то из них на протест вышел?! Интерессно у них получается, одновременно убивать украинцев и при этом болеть за них в спорте
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 01.07.2021 13:09
    +9
    От ватанам світ клином зійшовся на паРашниках.... 200 країн, але в футбол він би хотів зіграти з ущербними невдахами, які перший раз мяч побачили на Євро2020... Не з німцями чи французами, а саме з дикими азіятами...
    Ссылка
    Ігор Нестеренко
    online
      Ігор Нестеренко, 01.07.2021 13:30
    +8
    Поки що ми граємо на полі Донбасу градами і РПГ тобі що мало? Ще в футбол треба грати?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.07.2021 13:25
    +7
    Иван-Дурак
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 01.07.2021 13:35
    +6
    Ордєц і в Москві Ордєц...
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 01.07.2021 13:08
    +6
    От ватанам світ клином зійшовся на паРашниках.... 200 країн, але в футбол він би хотів зіграти з ущербними невдахами, які перший раз мяч побачили на Євро2020... Не з німцями чи французами, а саме з дикими азіятами...
    Ссылка
    alegofich
    online
      alegofich, 01.07.2021 13:28
    +4
    а Хто це?
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 01.07.2021 13:53
    +1
    Точно, пора России и Украине перестать нападать друг на друга и отхватывать чужую территорию, убивать мирных людей.
    Хотя стоп.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 01.07.2021 13:48
    +1
    Ванёк х не скажет.
    Ссылка
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