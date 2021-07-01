Элина Свитолина – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первого июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) проведет еще один матч в основной сетке Уимблдона.



В матче второго круга украинка сразится против Магды Линетт из Польши (№44 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №2 после матча Сандгрен – Зверев. Ориентировочное время начала – 15:00 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия Свитолина Линетт 1-й круг ван Эйтванк (6-3 2-6 6-3) №57 WTA Анисимова (2-6 6-3 6-1) №81 WTA

Ранее девушки играли два раза, украинка выиграла оба матча.



В третьем круге победительница встречи сразится против Юлии Путинцевой из Казахстана (№43 WTA) или Паулы Бадосы из Испании (№33 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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