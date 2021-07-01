Элина Свитолина – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первого июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) проведет еще один матч в основной сетке Уимблдона.
В матче второго круга украинка сразится против Магды Линетт из Польши (№44 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №2 после матча Сандгрен – Зверев. Ориентировочное время начала – 15:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Линетт
|1-й круг
|ван Эйтванк (6-3 2-6 6-3) №57 WTA
|Анисимова (2-6 6-3 6-1) №81 WTA
Ранее девушки играли два раза, украинка выиграла оба матча.
В третьем круге победительница встречи сразится против Юлии Путинцевой из Казахстана (№43 WTA) или Паулы Бадосы из Испании (№33 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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