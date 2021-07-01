ДЕНИСОВ: «Группа смерти разъехалась по домам, а Украина вышла в 1/4»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу команды Андрея Шевченко над Швецией (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2020.

«Казалось, все играет против нас, а все сложилось за нас. Уже группа смерти вся разъехалась по домам, уже Нидерланды поехали домой, а в это время Украина выходит в четвертьфинал. Это матч, в котором мы не были фаворитами, матч, который вынуждал нас проявить какие-то чудеса организованности как в обороне, так и с точки зрения атаки, матч, который требовал не только физических, а и моральных сил, матч, который требовал лидеров, матч, который требовал пожертвования – дай Бог здоровья Артему Беседину, чтобы он быстрее выздоравливал, на нем сошелся магический ключевой футбольный момент, страшный момент, но мы очень верим и будем надеяться, что все будет с ним хорошо, это, конечно, ужасная ситуация.

Малиновский вообще не играл. Да, Зинченко отдавал назад, но отдавал туда, где кто-то был, а куда он может отдавать, если там никого нет, если там все желтое, при чем не украинское, а шведское, как шведский стол их там навалено было в штрафной. Сегодня можно отметить всех, потому что поле покидали люди только в крови, либо с травмами, либо когда они уже совсем не могли бежать. Все, кто уходил с поля – их либо уносили, либо они реально передвигали ноги. Сегодня реально все игроки сборной Украины герои. Начало было полностью хаотичное, при чем меньше всего этого ожидалось от шведов, но у них был хаос первых минут десять. Второй тайм шел по сценарию, который написали шведские композиторы. Андрей Ярмоленко в 2012 году отдал передачу на Андрея Шевченка, который забил гол в ворота шведов и сегодня, спустя девять лет, он это же повторил, даже фланг тот же, это просто уникально, просто филигранная передача в этом матче Зинченко положила начало этой истории.

Шведы на этом Евро впервые пропускают первыми и это тот момент дискомфорта – закрываться уже нельзя, то что они любят, а нужно открываться – то, что шведы не любят. Первый тайм был равный и для Украины, и для Швеции и накануне второго тайма было очень тревожно: хватит ли сил, выдержки и внимательности с невероятно опасными шведами. Я предлагаю 29 июня в Украине сделать днем Швеции. Нас Украина сегодня удивила. Мы понимали, что мы не можем ждать феерии от нашей сборной, мы понимали, что только умерев – мы можем выжить.

Мне интересно, как мы восстановимся за три дня. Линделеф и Даниэльссон – это просто два столпа шведской обороны. В раздевалке был разговор, что сборная Украины посвятила эту победу Артему Беседину, поддерживаем полностью ситуацию, в которой оказался наш украинский нападающий. За счет того, что играл, смело шел на мяч, была борьба, результатом этого стала травма Беседина и красная карточка Даниэльссону. Даниэльссон просто суперский защитник. Зинченко никогда не реагирует на хейт, он в себе все накапливает, это тоже не хорошо, может где-то и надо его выплескивать, не всегда ж голы забиваешь, чтобы выплеснуть. Это футбол, будут выигрывать – будут носить на руках, проигрывать – будут топтать, вот такая она судьба футболистов. У Швеции не так хорошо с единоборствами, как у Украины. Группа смерти не пережила даже 1/8 и как итог вылетели все с Евро», - сказал Денисов.