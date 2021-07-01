Источник: Динамо нацелилось на форварда сборной Хорватии

Киевский клуб может подписать нападающего «Горицы» Кристиана Ловрича

  • 01.07.2021 01:25
  • 573 просмотра
  • 3 комментария
Источник: Динамо нацелилось на форварда сборной Хорватии
© Instagram. Кристиан Ловрич

Киевское «Динамо» вышло на трансферный рынок с целью заменить 25-летнего украинского форварда Артема Беседина, который пропустит длительный срок из-за тяжелой травмы.

«Динамо» может подписать 25-летнего хорватского форварда «Горицы» Кристиана Ловрича. Киевляне уже интересовались футболистом в этом году, но соглашения между клубами достичь не удалось.

«Кристиан Ловрич. 1995 года рождения. Форвард хорватской «Горицы». В прошлом году отметился 18 голами в чемпионате и кубке Хорватии, весной дебютировал за национальную сборную. Кандидатура, предложенная Вукоевичем и Станоевичем еще зимой. Без сомнения, в ходе поиска замены Беседину, Кристиан здесь и сейчас является мишенью №1 по соотношению цена/качество. Зимой Суркис уперся заплатить «Горице» €2,8 миллиона, цену вдвое сброшенную в ходе переговоров Огнена Вукоевича с президентом хорватского клуба. Владелец «Динамо» настаивал на €2,5 миллионах. Сейчас ситуация поменялась. И чемпиону Украины нужен готовый №9. Финишер. Каковым и является Ловрич. Мы точно знаем, что удочки сегодня заброшены», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Контракт Ловрича с «Горицей» рассчитан до 31 мая 2023 года.

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Источник — Telegram

(2 голоса)

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Комментарии
    linesman
    online
      linesman, 01.07.2021 01:56
    0
    Ну це краще ніж мавп в вольєр купувати.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 01.07.2021 01:36
    0
    Лучше побывать Влашича из ЦСКА подписать
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 01.07.2021 01:31
    +3
    " Зимой Суркис уперся заплатить " тоже мне новость, это теорема.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 01.07.2021 01:31
    +3
    " Зимой Суркис уперся заплатить " тоже мне новость, это теорема.
    Ссылка
    linesman
    online
      linesman, 01.07.2021 01:56
    0
    Ну це краще ніж мавп в вольєр купувати.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 01.07.2021 01:36
    0
    Лучше побывать Влашича из ЦСКА подписать
    Ссылка
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