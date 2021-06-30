Источник: Травма Беседина серьезная. Динамо выходит на трансферный рынок

Киевский клуб намерен купить форварда взамен травмированного футболиста

  • 30.06.2021 14:55
  • 2875 просмотров
  • 6 комментариев
Источник: Травма Беседина серьезная. Динамо выходит на трансферный рынок
© Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин получил травму в поединке 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1).

Степень повреждения еще уточняется, но уже сейчас можно сказать, что оно серьезное. «Динамо» выйдет на трансферный рынок, чтобы подписать нового форварда перед стартом сезона.

«Травма (а она серьезная и надолго) основного нападающего перемешала планы «Динамо» и Луческу. Клуб выходит на трансферный рынок. Профайл форварда и кандидатуры — исключительно за главным тренером. Кого и когда начнут торговать — конечно же постараемся сообщить», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

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Источник — Telegram

(12 голосов)

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Комментарии
    ENJOY
      ENJOY, 30.06.2021 15:08
    0
    т.е. перед этим они реально бесединым хотели играть!?
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 30.06.2021 15:05
    0
    Руководство динамо уже связалось с Жорже Мендешем по поводу годичной аренды с правом выкупа за 1 лям его подопечного из Туринского Ювентуса
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 30.06.2021 15:03
    0
    Ось і Довбик знадобиться...
    Ссылка
    FoZZy
    online
      FoZZy, 30.06.2021 15:02
    +2
    zzg77, 30.06.2021 14:58
    Ждём компенсацию УЕФА на лечение Беседина!!!!!!!
    А краще персонально від Шведського футбольного союзу.
    Ссылка
    FoZZy
    online
      FoZZy, 30.06.2021 15:00
    +2
    І це симуляція?! Ще нахабства вистачає у того Андерсона говорити про симуляцію з нашого боку.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 30.06.2021 14:58
    +4
    Ждём компенсацию УЕФА на лечение Беседина!!!!!!!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 30.06.2021 14:58
    +4
    Ждём компенсацию УЕФА на лечение Беседина!!!!!!!
    Ссылка
    FoZZy
    online
      FoZZy, 30.06.2021 15:02
    +2
    zzg77, 30.06.2021 14:58
    Ждём компенсацию УЕФА на лечение Беседина!!!!!!!
    А краще персонально від Шведського футбольного союзу.
    Ссылка
    FoZZy
    online
      FoZZy, 30.06.2021 15:00
    +2
    І це симуляція?! Ще нахабства вистачає у того Андерсона говорити про симуляцію з нашого боку.
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 30.06.2021 15:08
    0
    т.е. перед этим они реально бесединым хотели играть!?
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 30.06.2021 15:05
    0
    Руководство динамо уже связалось с Жорже Мендешем по поводу годичной аренды с правом выкупа за 1 лям его подопечного из Туринского Ювентуса
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 30.06.2021 15:03
    0
    Ось і Довбик знадобиться...
    Ссылка
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