Источник: Травма Беседина серьезная. Динамо выходит на трансферный рынок

25-летний форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин получил травму в поединке 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1).

Степень повреждения еще уточняется, но уже сейчас можно сказать, что оно серьезное. «Динамо» выйдет на трансферный рынок, чтобы подписать нового форварда перед стартом сезона.

«Травма (а она серьезная и надолго) основного нападающего перемешала планы «Динамо» и Луческу. Клуб выходит на трансферный рынок. Профайл форварда и кандидатуры — исключительно за главным тренером. Кого и когда начнут торговать — конечно же постараемся сообщить», — пишет канал «Динамо Киев Inside».