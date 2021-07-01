Иван ГЕЦКО: «Шевченко угадал с Довбиком»

Футболист умеет быстро входить в игру, считает эксперт

  • 01.07.2021 01:13
  • 463 просмотра
  • 1 комментарий
Иван ГЕЦКО: «Шевченко угадал с Довбиком»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко поделился впечатлениями о победе украинской команды над Швецией (2:1) в поединке 1/8 финала Евро-2020.

«Припоминается, в своих комментариях до этого матча я отдавал предпочтение подопечным Андрея Шевченко. Я рад, что они оправдали мои надежды, взяв верх со счетом 2:1. Конечно, нужно отдать должное тренерскому штабу, который избрал правильную тактическую схему с двумя опорными полузащитникам. С одной стороны, это сказалось на остроте наступательных операций, но зато позволило преуспеть в отборе и в ключевые моменты отодвигать игру от своих ворот. Тем более, что, особенно в первом тайме, очень продуктивно сыграл на атаку еще один полузащитник — Николай Шапаренко, впрочем, после перерыва он подустал, пошли обрезки, и его пришлось заменить. Хотя в целом в плане организации командных действий наша сборная выглядела достойно.

Думаю, что подопечные Андрея Шевченко наиграли на победу, но нельзя забывать, что в двух-трех моментах фортуна была на нашей стороне. Конечно, после того, как шведы остались в меньшинстве, наши шансы добиться положительного результата резко возросли. Нужно было рисковать, чтобы избежать лотереи, послематчевой серии пенальти, и Андрей Шевченко угадал, выпустив на поле Артема Довбика. Сила этого нападающего в том, что он быстро входит в игру. Вот и вчера представитель «Днепра-1» сразу начал создавать давление на ворота шведов, но главное — забил гол, позволив нашим отпраздновать историческую победу.

Поединок со скандинавами показал, что у сборной Украины имеется потенциал, что в решающий момент она может собраться и прыгнуть выше головы. Это обнадеживает в преддверии четвертьфинального сражения с англичанами», — считает Гецко.

В 1/4 финала Евро-2020 Украина сыграет с Англией. Матч состоится в Риме в субботу, 3 июля, в 22:00.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.07.2021 01:24
    +1
    А там были варианты?
    Яремчука заменили, Беседина травмировали, остался Довбык. Да, угадал, зоркий сокол в 4-м матче на Евро-2021. А в предыдущих матчах чего не выпускал?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.07.2021 01:24
    +1
    А там были варианты?
    Яремчука заменили, Беседина травмировали, остался Довбык. Да, угадал, зоркий сокол в 4-м матче на Евро-2021. А в предыдущих матчах чего не выпускал?
    Ссылка
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