ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм назначил нового главного тренера команды

Официально назначен новый главный тренер английского клуба «Тоттенхэм».

Команду из Лондона будет тренировать 47-летний португалец Нуну Эшпириту Санту.

На этом посту он заменит Жозе Моуриньо, который ушел в отставку в апреле.

Нуну Эшпириту Санту в последнее время возглавлял «Вулверхэмптон», который занял 13-е место в АПЛ.