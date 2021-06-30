ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм назначил нового главного тренера команды

Португалец Нуну Эшпириту Санту до назначения возглавлял «Вулверхэмптон»

  • 30.06.2021 22:35
  • 2689 просмотров
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм назначил нового главного тренера команды
© ФК Тоттенхэм. Нуну Эшпириту Санту

Официально назначен новый главный тренер английского клуба «Тоттенхэм».

Команду из Лондона будет тренировать 47-летний португалец Нуну Эшпириту Санту.

На этом посту он заменит Жозе Моуриньо, который ушел в отставку в апреле.

Нуну Эшпириту Санту в последнее время возглавлял «Вулверхэмптон», который занял 13-е место в АПЛ.

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Источник — ФК Тоттенхэм

(2 голоса)

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Комментарии
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 01.07.2021 00:02
    0
    Неожиданно, но тренер он хороший. Давно перерос уровень Вулверхэмптона.
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    rasta13
    online
      rasta13, 30.06.2021 23:53
    0
    Тренер хорош, в последнем сезоне с волками спад был быстрее всего и за того что многих продали в клубе.
    Ссылка
    Dinamo-fan
    online
      Dinamo-fan, 30.06.2021 23:32
    0
    Толковый тренер. Только Тоттенхему это не поможет.
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.06.2021 22:54
    +1
    Ну-ну.
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    Face Control
    online
      Face Control, 30.06.2021 22:45
    -2
    Удачи.
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.06.2021 22:54
    +1
    Ну-ну.
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 01.07.2021 00:02
    0
    Неожиданно, но тренер он хороший. Давно перерос уровень Вулверхэмптона.
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 30.06.2021 23:53
    0
    Тренер хорош, в последнем сезоне с волками спад был быстрее всего и за того что многих продали в клубе.
    Ссылка
    Dinamo-fan
    online
      Dinamo-fan, 30.06.2021 23:32
    0
    Толковый тренер. Только Тоттенхему это не поможет.
    Ссылка
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