ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм назначил нового главного тренера команды

Официально назначен новый главный тренер английского клуба «Тоттенхэм».
Команду из Лондона будет тренировать 47-летний португалец Нуну Эшпириту Санту.
На этом посту он заменит Жозе Моуриньо, который ушел в отставку в апреле.
Нуну Эшпириту Санту в последнее время возглавлял «Вулверхэмптон», который занял 13-е место в АПЛ.
✍️ Welcome to Tottenham Hotspur, Nuno Espírito Santo.#WelcomeNuno— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 30, 2021
😁 #WelcomeNuno pic.twitter.com/YhPNTjqfsm— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 30, 2021
Looking good, boss. 😎#WelcomeNuno pic.twitter.com/SdxXNnsZFs— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 30, 2021
Источник — ФК Тоттенхэм
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.