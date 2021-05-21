Тренер Вулверхэмптона покинет клуб в конце сезона

«Вулверхэмптон» официально сообщил о том, что главный тренер команды Нуну Эшпириту Санту покинет клуб в конце нынешнего сезона.
47-летний португальский специалист возглавляет «Вулверхэмптон» с лета 2017 года. Он с первой попытки вернул «Волков» в АПЛ, дважды занимал седьмое место и доводил до четвертьфинала Лиги Европы.
В нынешнем сезоне «Вулверхэмптон» идет 12-м в турнирной таблице АПЛ.
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Источник — ФК Вулверхэмптон
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