Тренер Вулверхэмптона покинет клуб в конце сезона

«Вулверхэмптон» официально сообщил о том, что главный тренер команды Нуну Эшпириту Санту покинет клуб в конце нынешнего сезона.

47-летний португальский специалист возглавляет «Вулверхэмптон» с лета 2017 года. Он с первой попытки вернул «Волков» в АПЛ, дважды занимал седьмое место и доводил до четвертьфинала Лиги Европы.

В нынешнем сезоне «Вулверхэмптон» идет 12-м в турнирной таблице АПЛ.