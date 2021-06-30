Элина СВИТОЛИНА: «Черпаю вдохновение от сборной Украины»

Элина Свитолина рассказала о том, что помогло ей сегодня стартовать на Уимблдоне-2021 с победы нал Элисон ван Эйтванк:

«Черпаю вдохновение от невероятной битвы в исполнении сборной Украины вчера», - написал Свитолина в Инстаграме.

Напомним, вчера сборная Украины в 1/8 финала Евро-2020 обыграла Швецию 2:1 в овертайме.