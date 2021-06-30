Элина СВИТОЛИНА: «Черпаю вдохновение от сборной Украины»

Украинская теннисистка успешно стартовала на Уимблдоне

  • 30.06.2021 19:41
  • 523 просмотра
  • 2 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «Черпаю вдохновение от сборной Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Элина Свитолина рассказала о том, что помогло ей сегодня стартовать на Уимблдоне-2021 с победы нал Элисон ван Эйтванк:

«Черпаю вдохновение от невероятной битвы в исполнении сборной Украины вчера», - написал Свитолина в Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, вчера сборная Украины в 1/8 финала Евро-2020 обыграла Швецию 2:1 в овертайме.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Evgeny_Boykinyuk
      Evgeny_Boykinyuk, 30.06.2021 19:52
    +1
    черпает вдохновение от своего черного еб..ря
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 30.06.2021 19:52
    0
    З почином,Еліна!Заждались перемог.
    Ссылка
    Evgeny_Boykinyuk
      Evgeny_Boykinyuk, 30.06.2021 19:52
    +1
    черпает вдохновение от своего черного еб..ря
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 30.06.2021 19:52
    0
    З почином,Еліна!Заждались перемог.
    Ссылка
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