СУРКИС – Беседину: «Ты – не один. Будем ждать столько, сколько потребуется»

Президент киевского «Динамо» поддержал своего футболиста

  • 30.06.2021 18:05
  • 1296 просмотров
  • 3 комментария
СУРКИС – Беседину: «Ты – не один. Будем ждать столько, сколько потребуется»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис пожелал скорейшего выздоровления Артему Беседину, получившему травму в победном матче сборной Украины против команды Швеции.
 
– Как и вся страна, я с особым волнением следил вчера за перипетиями событий в сложнейшей игре 1/8 финала Евро-2020, в которой наша команда вырвала поистине историческую победу. В такой вечер мне, как и любому болельщику сборной Украины, хотелось светиться от счастья и радоваться успеху в том числе и большой группы воспитанников киевского «Динамо».
 
Однако злосчастный эпизод с травмой Беседина затмил эти переживания, он до сих пор не выходит у меня из головы! Лишь то, с каким мужеством Артем встретил очередной удар футбольной судьбы, как он держал себя, покидая газон, отчасти смягчило те первые, жуткие впечатления.
 
Да, ценой своего здоровья наш нападающий добыл решающее преимущество над соперником. И я признателен всем футболистам и тренерам сборной, отметившим поистине героический вклад Артема в эту победу. Что же касается последствий… Увы, чуда не произошло. Повреждение оказалось тяжелым и требующим длительного срока восстановления.
 
Но, повторюсь, я знаю Беседина не только как настоящего, не жалеющего себя спортсмена, но и как чрезвычайно сильного человека. Знаю, как ждал он, с какой отдачей готовился к сезону, к финальному турниру Евро-2020. Уверен, что и на сей раз, снова оказавшись без любимого дела, вне футбольного поля, Артем сделает все, чтобы как можно быстрее вернуться.
 
В свою очередь и футбольный клуб «Динамо» сделает все необходимое для этого. Беседин – один из лидеров нашей команды, такие ребята – это золотой фонд «Динамо» и украинского футбола.
 
Артем, ты – не один! Мы все – тренеры и партнеры, персонал клуба и болельщики – будем ждать твоего возвращения в строй. Ждать столько, сколько потребуется. Не сомневайся, впереди у тебя новые турниры и победы!

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Источник — ФК Динамо Киев

(10 голосов)

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Комментарии
    DK1961
    online
      DK1961, 30.06.2021 18:13
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 30.06.2021 18:09
    Ясно, що буде чекати і чим довше - тим краще - по 20 тис. (Не гривень) в день від УЄФА.... А якщо це дійсно на пів року, то близько 4 лямів явно на дорозі не валяються.....
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    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 30.06.2021 18:12
    +1
    Vbolivalnyk-Peter, 30.06.2021 18:09
    Ясно, що буде чекати і чим довше - тим краще - по 20 тис. (Не гривень) в день від УЄФА.... А якщо це дійсно на пів року, то близько 4 лямів явно на дорозі не валяються.....
    Ну мерзковато с Вашей стороны... Просто некрасиво.
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 30.06.2021 18:09
    -4
    Ясно, що буде чекати і чим довше - тим краще - по 20 тис. (Не гривень) в день від УЄФА.... А якщо це дійсно на пів року, то близько 4 лямів явно на дорозі не валяються.....
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 30.06.2021 18:12
    +1
    Vbolivalnyk-Peter, 30.06.2021 18:09
    Ясно, що буде чекати і чим довше - тим краще - по 20 тис. (Не гривень) в день від УЄФА.... А якщо це дійсно на пів року, то близько 4 лямів явно на дорозі не валяються.....
    Ну мерзковато с Вашей стороны... Просто некрасиво.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 30.06.2021 18:13
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 30.06.2021 18:09
    Ясно, що буде чекати і чим довше - тим краще - по 20 тис. (Не гривень) в день від УЄФА.... А якщо це дійсно на пів року, то близько 4 лямів явно на дорозі не валяються.....
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