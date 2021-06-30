Даниэльссон извинился перед Бесединым за грубый фол

Защитник сборной Швеции был удален в матче против Украины

  • 30.06.2021 15:57
  • 3457 просмотров
  • 3 комментария
Даниэльссон извинился перед Бесединым за грубый фол
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон извинился перед Артемом Бесединым за грубый фол в матче 1/8 финала Евро-2020 и признал, что удаление было справедливым:

«Я видел повтор эпизода на фотографиях, и это выглядит очень плохо. Его колено выгнулось в обратную сторону. 

Судьи использовали ВАР и пришли к выводу, что там была красная карточка – вероятно, так и есть, даже если в тот момент это казалось немного несправедливым.

У меня не было намерения нанести травму. Я сказал ему об этом, и надеюсь, он быстро восстановится. Он не говорит по-английски, и их капитан (Ярмоленко – прим.) переводил – все выглядело так, будто бы он (Беседин – прим.) принял мои извинения».

Ранее стало известно, что Беседин выбыл на полгода.

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Источник — Sportbladet

(9 голосов)

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Комментарии
    Local78
    online
      Local78, 30.06.2021 16:20
    0
    Видно, що швед не хотів нанести травму, але у футболі таке буває. Шкода Артема, вибув на 6 місяців.
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 30.06.2021 16:18
    0
    Шведы всегда вызывали уважение.
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 30.06.2021 16:04
    +7
    Молодец - есть чувство собственного достоинства...
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 30.06.2021 16:04
    +7
    Молодец - есть чувство собственного достоинства...
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 30.06.2021 16:20
    0
    Видно, що швед не хотів нанести травму, але у футболі таке буває. Шкода Артема, вибув на 6 місяців.
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 30.06.2021 16:18
    0
    Шведы всегда вызывали уважение.
    Ссылка
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