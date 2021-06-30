Даниэльссон извинился перед Бесединым за грубый фол

Защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон извинился перед Артемом Бесединым за грубый фол в матче 1/8 финала Евро-2020 и признал, что удаление было справедливым:

«Я видел повтор эпизода на фотографиях, и это выглядит очень плохо. Его колено выгнулось в обратную сторону.

Судьи использовали ВАР и пришли к выводу, что там была красная карточка – вероятно, так и есть, даже если в тот момент это казалось немного несправедливым.

У меня не было намерения нанести травму. Я сказал ему об этом, и надеюсь, он быстро восстановится. Он не говорит по-английски, и их капитан (Ярмоленко – прим.) переводил – все выглядело так, будто бы он (Беседин – прим.) принял мои извинения».

Ранее стало известно, что Беседин выбыл на полгода.