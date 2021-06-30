Ярмоленко поддержал Беседина после травмы

Форвард «Динамо» получил тяжелую травму

  • 30.06.2021 15:40
  • 3758 просмотров
  • 1 комментарий
Ярмоленко поддержал Беседина после травмы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко поддержал партнера по команде Артема Беседина после тяжелой травмы, полученной в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции:

«Хочу выразить слова поддержки Артему Беседину. Вчера мы вместе сделали все ради победы. Но, к сожалению, следующий матч будет для нас по разные стороны поля. Возвращайся скорее. Мы - одна сборная!», - написал Ярмоленко в Инстаграме.

Сегодня стало известно, что Беседин выбыл на полгода.

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Источник — Instagram

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Комментарии
    VIPsector1
    online
      VIPsector1, 30.06.2021 16:21
    +3
    Дякую, Капiтан! Так! Ми одна збiрна!
    Ссылка
    VIPsector1
    online
      VIPsector1, 30.06.2021 16:21
    +3
    Дякую, Капiтан! Так! Ми одна збiрна!
    Ссылка
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