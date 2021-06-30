Ярмоленко поддержал Беседина после травмы

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко поддержал партнера по команде Артема Беседина после тяжелой травмы, полученной в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции:
«Хочу выразить слова поддержки Артему Беседину. Вчера мы вместе сделали все ради победы. Но, к сожалению, следующий матч будет для нас по разные стороны поля. Возвращайся скорее. Мы - одна сборная!», - написал Ярмоленко в Инстаграме.
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Источник — Instagram
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