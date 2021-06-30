Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Довбик пришел, увидел, победил»

Специалист – о победе сборной Украины над Швецией в 1/8 финала Евро-2020

  • 30.06.2021 13:59
  • 1582 просмотра
  • 1 комментарий
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Довбик пришел, увидел, победил»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал победу команды Андрея Шевченко над Швецией (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2020.

«Это великолепный матч, эмоции переполняют, я не могу поверить, что мы в четвертьфинале, это историческое событие и я всех с этим поздравляю. Здорово, что ребята сегодня проявили характер, мы смотрели на них и наслаждались, наслаждались их бойцовскими качествами. Это очень интересный матч, в плане того, как мы его начали – тактическая схема была непредсказуемая.

Зинченко играл так, как играет в «Манчестер Сити» – отдает ближайшему, не теряет мячи. Стоит отметить роль Шапаренко, в первом тайме, он здорово перемещался слева направо, двигался, принимал нестандартные решения. У Яремчука был один момент, а так его шведы полностью перекрыли. У нас на 60-й–70-й минуте многие ребята просели, им было тяжело. Удаление игрока шведской сборной сыграло нам на руку.

Ярмоленко наш лидер, великолепную передачу отдал на Зинченко. Сегодня Ярмоленко весь матч отбегал, никаких претензий к нему. Зинченко забил великолепный гол с левой ноги и его празднование о многом говорит, то, что он выплеснул все эмоции, показал, что послушайте, закройте все рты, что мы играем как можем, мы стараемся для вас и я думаю, это правильно. Бущан здорово сыграл, стоит его снова выделить. Если говорить о льве матча – то это все ребята, но Бущан снова вытаскивал, он стоял и высматривал, куда могут ударить шведы.

Наша сборная пыталась контролировать матч, но не всегда получалось, шведы выбегали очень быстро, легко и здорово, что наши ребята умели вернуться, успевали вернуться и это помогало нам отбиваться от шведов. Как мне показалось, у нас были разрывы в начале первого тайма. Когда мы начинали быстро выходить – у нас больше «клеилась» игра. Бущан очень здорово играет этот турнир, он один из самых стабильных игроков на этом турнире и он реально вытаскивает нас, спасает.

Шведы прибавили во втором тайме. Коллективные действия нас сегодня спасли. Сегодня должно было находиться одиннадцать львов на поле, так и произошло. Даже с теми ошибками, которые сегодня у нас были – мы здорово играли. Мы вытащили этот матч на морально-волевых и на травме Беседина. Мы в психологическом плане реально на коне. Забарный проводит великолепный турнир, без каких либо всплесков, очень ровно играет и для восемнадцатилетнего парня – это просто феноменально. Даниэльссон играл очень здорово, никаких претензий к нему не может быть, до красной карточки, он был первым на мяче, он шел в стык.

Довбик мне очень нравится, его движения, его брутальность, его наглость, это тот нападающий, который легко разворачивается, ускоряется, толкается. Довбик пришел, увидел, победил. Зинченко забил, отдал шикарную передачу и был на своем месте. Мы, может быть, не играем в такой футбол, как все от нас ждут, как ждет Украина, как ждут люди в Европе, но так как мы играем – это наш стиль. Может быть, было не так красиво, но сегодня у нас был рисунок. Хоть Зинченко и часто играл назад, но я считаю, что он здорово сыграл», - сказал Левченко.

Напомним, что четвертьфинальный поединок чемпионата Европы Украина – Англия состоится в Риме 3 июля.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 30.06.2021 14:07
    0
    Св'яткував Зіна свій гол дуже незвичайно.
    Добре, що вчора у нього, та й в практично у всіх пішла гра та фарт був на нашім боці.
    Ще раз всіх з перемогою.👍🇺🇦
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 30.06.2021 14:07
    0
    Св'яткував Зіна свій гол дуже незвичайно.
    Добре, що вчора у нього, та й в практично у всіх пішла гра та фарт був на нашім боці.
    Ще раз всіх з перемогою.👍🇺🇦
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности