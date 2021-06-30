Агент Довбика: «Утром звонили представители известных бельгийских клубов»

Путевку в четвертьфинал чемпионата Европы национальной сборной Украины принес 24-летний нападающий «Днепра-1» Артем Довбик – автор победного гола в ворота шведов (2:1).
Агент Алексей Люндовский рассказал о своем сотрудничестве с нападающим сборной Украины.
«Мы с Артемом вместе уже семь лет. Впервые я обратил на него внимание, когда он выступал за черкасский «Днепр» в чемпионате ДЮФЛ Украины. И запомнился Артем не только своими антропометрическими данными, а, прежде всего, нестандартными действиями, скоростью. Поэтому неудивительно, что любимый игрок Довбика – француз Тьерри Анри, который всегда поражал своей креативностью, что помогало ему забивать эффектные голы.
Когда я окончательно поверил, что от Довбика будет толк? Когда он поехал на просмотр в «Волынь» и легко выдержал все нагрузки Виталия Кварцяного, а в его исполнительском мастерстве, пушечном «выстреле» я никогда не сомневался. Впрочем, с «Волынью» у Довбика не получилось подписать контракт, потому что вскоре лучане были наказаны трансферным баном.
Артем долго мечтал о своем дебютном голе за национальную сборную Украины. И таки дождался, оказавшись перед воротами шведов в нужный момент. Что важно, забил он ударом головой, доказав, что и в этом компоненте в последнее время прибавил.
Кстати, стоило Довбику отметиться красивым голом, как уже сегодня утром со мной вышли на контакт представители двух известных бельгийских клубов, которые не против видеть Артема у себя. Однако пока что не это главное. Сейчас все мысли об очередном матче сборной Украины. Очень надеюсь, что Артему доверят сыграть в четвертьфинале – с англичанами, а он уже постарается не подвести и не уйдет с поля без своего гола», - сказал Люндовский.
Ранее сообщалось, что Довбик заинтересовал «Торино» и «Реал Сосьедад».
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
При всём уважении к Роману, его не было на поле в двух крайних матчах сборной.
Это я к тому, что Довбик однозначно был бы полезнее, если бы его выпустили ещё раньше вчера.
Редакторы, вы хоть сами читаете, что выкладываете?
Но все может быть, все может быть.
Но все может быть, все может быть.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.