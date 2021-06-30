Агент Довбика: «Утром звонили представители известных бельгийских клубов»

Автор победного гола в ворота Швеции резко стал трансферной целью нескольких клубов

  • 30.06.2021 13:40
  • 12521 просмотр
  • 16 комментариев
Агент Довбика: «Утром звонили представители известных бельгийских клубов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Путевку в четвертьфинал чемпионата Европы национальной сборной Украины принес 24-летний нападающий «Днепра-1» Артем Довбик – автор победного гола в ворота шведов (2:1).

Агент Алексей Люндовский рассказал о своем сотрудничестве с нападающим сборной Украины.

«Мы с Артемом вместе уже семь лет. Впервые я обратил на него внимание, когда он выступал за черкасский «Днепр» в чемпионате ДЮФЛ Украины. И запомнился Артем не только своими антропометрическими данными, а, прежде всего, нестандартными действиями, скоростью.  Поэтому неудивительно, что любимый игрок Довбика – француз Тьерри Анри, который всегда поражал своей креативностью, что помогало ему забивать эффектные голы.

Когда я окончательно поверил, что от Довбика будет толк? Когда он поехал на просмотр в «Волынь» и легко выдержал все нагрузки Виталия Кварцяного, а в его исполнительском мастерстве, пушечном «выстреле» я никогда не сомневался. Впрочем, с «Волынью» у Довбика не получилось подписать контракт, потому что вскоре лучане были наказаны трансферным баном.

Артем долго мечтал о своем дебютном голе за национальную сборную Украины. И таки дождался, оказавшись перед воротами шведов в нужный момент. Что важно, забил он ударом головой, доказав, что и в этом компоненте в последнее время прибавил.

Кстати, стоило Довбику отметиться красивым голом, как уже сегодня утром со мной вышли на контакт представители двух известных бельгийских клубов, которые не против видеть Артема у себя. Однако пока что не это главное. Сейчас все мысли об очередном матче сборной Украины. Очень надеюсь, что Артему доверят сыграть в четвертьфинале – с англичанами, а он уже постарается не подвести и не уйдет с поля без своего гола», - сказал Люндовский.

Ранее сообщалось, что Довбик заинтересовал «Торино» и «Реал Сосьедад».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(38 голосов)

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Комментарии
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 30.06.2021 14:51
    0
    Бомжі, як і угорці обнагліли. Чемпіони цих країн рівня чемпіонів Азербайджан, Польщі, Словаччини, а брати до себе за копійки хочуть гравців із країни, деє Шахта і Дінамо, які можуть викупити їхні клуби разом із інфраструктурою і президентами-мільйонерами нещасними))). Яка бєльгія чи Угорщина??? Ми маємо підкорювати західну европу
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 30.06.2021 14:50
    -1
    Alex Romanov, 30.06.2021 14:03
    Довбик конечно огонь! Ещё по тому незначительному времени, что давал ему Шева до матчей евро, он мне очень понравился. Думается, выйди он в старте вместо Яремчука, мог сыграть не хуже или не на много хуже.
    А Яремчук вчера был на поле?
    При всём уважении к Роману, его не было на поле в двух крайних матчах сборной.
    Это я к тому, что Довбик однозначно был бы полезнее, если бы его выпустили ещё раньше вчера.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 30.06.2021 14:48
    -1
    "Коли я остаточно повірив, що з Довбика будуть люди?"
    Редакторы, вы хоть сами читаете, что выкладываете?
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    pike1
    online
      pike1, 30.06.2021 14:41
    0
    нова сага: "Довбик-мрія топ клубів, якій не судилося втілитись в реальність" дивіться на всіх спортивних та не дуже сайтах України!
    Ссылка
    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 30.06.2021 14:34
    +3
    ALKOSruLKA, 30.06.2021 14:23
    Ні, спершу з'ясовують бажані умови контракту і бажання грати у відпоідному клубі, - а потім вже до клубу-власника... Який ъм смисл торгуватись з Дныпром-1,якщо Довбика не влаштовуэ з/п чи рейтинг потенцыйного покупця?
    За такою самою логікою навіщо домовлятися з гравцем про умови контракту, якщо в клуба немає бажання продавати гравця?))
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 30.06.2021 14:23
    -2
    Robert Monroe, 30.06.2021 13:54
    Взагалі-то вони зобов'язані до клубу спершу звертатися.
    Ні, спершу з'ясовують бажані умови контракту і бажання грати у відпоідному клубі, - а потім вже до клубу-власника... Який ъм смисл торгуватись з Дныпром-1,якщо Довбика не влаштовуэ з/п чи рейтинг потенцыйного покупця?
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 30.06.2021 14:20
    -4
    где он закиснет в шахтёре или динамо?
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 30.06.2021 14:19
    +3
    Нормально все буде у Довбика. Ще стане гравцем основи. Всі починають з декількох хвилин на полі. Добре, що забив вчора такий важливий гол. Надіюся, що це піде йому на корисить.🇺🇦👍
    Ссылка
    DIiMax2
    online
      DIiMax2, 30.06.2021 14:17
    0
    продавайте скоріше бо скоро все затихне і всі забудуть
    Ссылка
    you.me.owls from space
    online
      you.me.owls from space, 30.06.2021 14:08
    0
    Александр Пышненко, 30.06.2021 14:00
    Что будет после победы над Англией? У меня не хватает богатого воображения.
    Оно у тебя уже разыгралось
    Но все может быть, все может быть.
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 30.06.2021 14:03
    0
    Пошли лесом. С Днепром - 1 в финал Лиги Европы!!!
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 30.06.2021 14:03
    +4
    Довбик конечно огонь! Ещё по тому незначительному времени, что давал ему Шева до матчей евро, он мне очень понравился. Думается, выйди он в старте вместо Яремчука, мог сыграть не хуже или не на много хуже.
    Ссылка
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 30.06.2021 14:00
    0
    Что будет после победы над Англией? У меня не хватает богатого воображения.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 30.06.2021 13:54
    -2
    Взагалі-то вони зобов'язані до клубу спершу звертатися.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 30.06.2021 13:43
    +9
    Еще один гол и Мансити заберет.
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 30.06.2021 13:41
    +10
    Ждем мега агента шандора "мне звонил мой друг сер алекс фергюсон спрашивал ху из факинг довбык.." а потом мой друг арсен венгер..
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 30.06.2021 13:41
    +10
    Ждем мега агента шандора "мне звонил мой друг сер алекс фергюсон спрашивал ху из факинг довбык.." а потом мой друг арсен венгер..
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 30.06.2021 13:43
    +9
    Еще один гол и Мансити заберет.
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 30.06.2021 14:03
    +4
    Довбик конечно огонь! Ещё по тому незначительному времени, что давал ему Шева до матчей евро, он мне очень понравился. Думается, выйди он в старте вместо Яремчука, мог сыграть не хуже или не на много хуже.
    Ссылка
    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 30.06.2021 14:34
    +3
    ALKOSruLKA, 30.06.2021 14:23
    Ні, спершу з'ясовують бажані умови контракту і бажання грати у відпоідному клубі, - а потім вже до клубу-власника... Який ъм смисл торгуватись з Дныпром-1,якщо Довбика не влаштовуэ з/п чи рейтинг потенцыйного покупця?
    За такою самою логікою навіщо домовлятися з гравцем про умови контракту, якщо в клуба немає бажання продавати гравця?))
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 30.06.2021 14:19
    +3
    Нормально все буде у Довбика. Ще стане гравцем основи. Всі починають з декількох хвилин на полі. Добре, що забив вчора такий важливий гол. Надіюся, що це піде йому на корисить.🇺🇦👍
    Ссылка
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 30.06.2021 14:51
    0
    Бомжі, як і угорці обнагліли. Чемпіони цих країн рівня чемпіонів Азербайджан, Польщі, Словаччини, а брати до себе за копійки хочуть гравців із країни, деє Шахта і Дінамо, які можуть викупити їхні клуби разом із інфраструктурою і президентами-мільйонерами нещасними))). Яка бєльгія чи Угорщина??? Ми маємо підкорювати західну европу
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 30.06.2021 14:41
    0
    нова сага: "Довбик-мрія топ клубів, якій не судилося втілитись в реальність" дивіться на всіх спортивних та не дуже сайтах України!
    Ссылка
    DIiMax2
    online
      DIiMax2, 30.06.2021 14:17
    0
    продавайте скоріше бо скоро все затихне і всі забудуть
    Ссылка
    you.me.owls from space
    online
      you.me.owls from space, 30.06.2021 14:08
    0
    Александр Пышненко, 30.06.2021 14:00
    Что будет после победы над Англией? У меня не хватает богатого воображения.
    Оно у тебя уже разыгралось
    Но все может быть, все может быть.
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 30.06.2021 14:03
    0
    Пошли лесом. С Днепром - 1 в финал Лиги Европы!!!
    Ссылка
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 30.06.2021 14:00
    0
    Что будет после победы над Англией? У меня не хватает богатого воображения.
    Ссылка
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