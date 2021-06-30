Довбик заинтересовал Торино и Реал Сосьедад

Форвард сборной Украины привлек к себе внимание скаутов зарубежных клубов

  • 30.06.2021 12:52
  • 3748 просмотров
  • 10 комментариев
Довбик заинтересовал Торино и Реал Сосьедад
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик заинтересовал клубы из Серии A и Ла Лиги. По информации Tuttomercatoweb, Довбик попал на радары скаутов «Торино» и «Реала Сосьедад».

В поединке 1/8 финала Евро-2020 со сборной Швеции Артем Довбик, выйдя на замену в экстра-тайме, принес победу сборной Украины.

Отметим, что портал transfermarkt оценивает Артема Довбика в 1 миллион євро.

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Источник — Tuttomercatoweb.com

(20 голосов)

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Комментарии
    Lucem Ferre
    online
      Lucem Ferre, 30.06.2021 13:43
    0
    VVO, 30.06.2021 13:33
    Знову розпочалось пропозиції покраще. Які Реал? Барса? Чи просто щоб наші гранди станули по більше бала?
    Нам потрібно знімати рожеві окуляри і зрозуміти якщо наші футболісти не будуть йти до таких клубів середняків то вони ніколи не доведуть що можуть грати у топ клубах, тому що УПЛ це непоказний.
    так я про це i сказав, що треба йти до середняка, але топ чемпiонату, це набагато краще та перспективнiше нiж сидiти на лавцi в наших "топ" клубах, або чекати поки повернеться хочаб третя сила до нашої першостi, де такi як довбик будуть мати постiйну iгрову практику та свiтитися в лiзi європи, тим паче в артема вже є досвiд виступiв закордоном якщо не помиляюся в данii
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 30.06.2021 13:42
    0
    Если за Супрягу давали 8 млн, то Довбика нельзя отдавать дешевле 100млн.
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 30.06.2021 13:38
    0
    Хорошо хоть шапара не забил а то бы 4 дня: реал тотенхем наполи интер 100 млн 50 ему 50 суркискм...
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    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 30.06.2021 13:37
    0
    Началось. Т.е. форсберг или пшик им лошок а довбык нужен
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    VVO
    online
      VVO, 30.06.2021 13:33
    0
    Lucem Ferre, 30.06.2021 13:27
    а я рад что никто из наших "грандов" его не купил, сидел бы как обычно на лавке, максимум ротация, и до 28 никто бы про него и не вспомнил, а так есть шанс еще и с англичанами блеснуть, и может какой нибудь среднячок топ чемпионатов заметит, там заиграть и то больше шансов чем в "конкуренции" с ленивыми но бразилами шахтера, которых там на руках носят, или с бревном бесединым (здоровья по человечески ему желаю, но как игрок он никакущий)
    Знову розпочалось пропозиції покраще. Які Реал? Барса? Чи просто щоб наші гранди станули по більше бала?
    Нам потрібно знімати рожеві окуляри і зрозуміти якщо наші футболісти не будуть йти до таких клубів середняків то вони ніколи не доведуть що можуть грати у топ клубах, тому що УПЛ це непоказний.
    Ссылка
    Lucem Ferre
    online
      Lucem Ferre, 30.06.2021 13:27
    +2
    KARABAS55, 30.06.2021 13:06
    Я уверен что из Довбика получиться ТОП нападающий. И он сможет выступать в будущем в ЕВРОПЕЙСКИХ чемпионатах. Я жалею что ШАХТЕР не захотел покупать Довбика, во первых он Украинец, во вторых он не так стоит как другие напы, а шанс заиграть у них равные.
    а я рад что никто из наших "грандов" его не купил, сидел бы как обычно на лавке, максимум ротация, и до 28 никто бы про него и не вспомнил, а так есть шанс еще и с англичанами блеснуть, и может какой нибудь среднячок топ чемпионатов заметит, там заиграть и то больше шансов чем в "конкуренции" с ленивыми но бразилами шахтера, которых там на руках носят, или с бревном бесединым (здоровья по человечески ему желаю, но как игрок он никакущий)
    Ссылка
    Maximus13
    online
      Maximus13, 30.06.2021 13:08
    +7
    За лям таку машину не продадуть 😏
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    UPL
    online
      UPL, 30.06.2021 13:07
    +3
    І пішло..... До редакції прохання до гри збірної не подавайте будь ласка такі статті. Нехай хлопці спокійно готуються до гри.
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 30.06.2021 13:06
    +3
    Я уверен что из Довбика получиться ТОП нападающий. И он сможет выступать в будущем в ЕВРОПЕЙСКИХ чемпионатах. Я жалею что ШАХТЕР не захотел покупать Довбика, во первых он Украинец, во вторых он не так стоит как другие напы, а шанс заиграть у них равные.
    Ссылка
    HaloGen
    online
      HaloGen, 30.06.2021 13:05
    -1
    главное чтобы у парня не сорвало крышу от успеха
    будут и получше предложения
    Ссылка
    Maximus13
    online
      Maximus13, 30.06.2021 13:08
    +7
    За лям таку машину не продадуть 😏
    Ссылка
    UPL
    online
      UPL, 30.06.2021 13:07
    +3
    І пішло..... До редакції прохання до гри збірної не подавайте будь ласка такі статті. Нехай хлопці спокійно готуються до гри.
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 30.06.2021 13:06
    +3
    Я уверен что из Довбика получиться ТОП нападающий. И он сможет выступать в будущем в ЕВРОПЕЙСКИХ чемпионатах. Я жалею что ШАХТЕР не захотел покупать Довбика, во первых он Украинец, во вторых он не так стоит как другие напы, а шанс заиграть у них равные.
    Ссылка
    Lucem Ferre
    online
      Lucem Ferre, 30.06.2021 13:27
    +2
    KARABAS55, 30.06.2021 13:06
    Я уверен что из Довбика получиться ТОП нападающий. И он сможет выступать в будущем в ЕВРОПЕЙСКИХ чемпионатах. Я жалею что ШАХТЕР не захотел покупать Довбика, во первых он Украинец, во вторых он не так стоит как другие напы, а шанс заиграть у них равные.
    а я рад что никто из наших "грандов" его не купил, сидел бы как обычно на лавке, максимум ротация, и до 28 никто бы про него и не вспомнил, а так есть шанс еще и с англичанами блеснуть, и может какой нибудь среднячок топ чемпионатов заметит, там заиграть и то больше шансов чем в "конкуренции" с ленивыми но бразилами шахтера, которых там на руках носят, или с бревном бесединым (здоровья по человечески ему желаю, но как игрок он никакущий)
    Ссылка
    Lucem Ferre
    online
      Lucem Ferre, 30.06.2021 13:43
    0
    VVO, 30.06.2021 13:33
    Знову розпочалось пропозиції покраще. Які Реал? Барса? Чи просто щоб наші гранди станули по більше бала?
    Нам потрібно знімати рожеві окуляри і зрозуміти якщо наші футболісти не будуть йти до таких клубів середняків то вони ніколи не доведуть що можуть грати у топ клубах, тому що УПЛ це непоказний.
    так я про це i сказав, що треба йти до середняка, але топ чемпiонату, це набагато краще та перспективнiше нiж сидiти на лавцi в наших "топ" клубах, або чекати поки повернеться хочаб третя сила до нашої першостi, де такi як довбик будуть мати постiйну iгрову практику та свiтитися в лiзi європи, тим паче в артема вже є досвiд виступiв закордоном якщо не помиляюся в данii
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 30.06.2021 13:42
    0
    Если за Супрягу давали 8 млн, то Довбика нельзя отдавать дешевле 100млн.
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 30.06.2021 13:38
    0
    Хорошо хоть шапара не забил а то бы 4 дня: реал тотенхем наполи интер 100 млн 50 ему 50 суркискм...
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 30.06.2021 13:37
    0
    Началось. Т.е. форсберг или пшик им лошок а довбык нужен
    Ссылка
    VVO
    online
      VVO, 30.06.2021 13:33
    0
    Lucem Ferre, 30.06.2021 13:27
    а я рад что никто из наших "грандов" его не купил, сидел бы как обычно на лавке, максимум ротация, и до 28 никто бы про него и не вспомнил, а так есть шанс еще и с англичанами блеснуть, и может какой нибудь среднячок топ чемпионатов заметит, там заиграть и то больше шансов чем в "конкуренции" с ленивыми но бразилами шахтера, которых там на руках носят, или с бревном бесединым (здоровья по человечески ему желаю, но как игрок он никакущий)
    Знову розпочалось пропозиції покраще. Які Реал? Барса? Чи просто щоб наші гранди станули по більше бала?
    Нам потрібно знімати рожеві окуляри і зрозуміти якщо наші футболісти не будуть йти до таких клубів середняків то вони ніколи не доведуть що можуть грати у топ клубах, тому що УПЛ це непоказний.
    Ссылка
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