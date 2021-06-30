Довбик заинтересовал Торино и Реал Сосьедад

24-летний нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик заинтересовал клубы из Серии A и Ла Лиги. По информации Tuttomercatoweb, Довбик попал на радары скаутов «Торино» и «Реала Сосьедад».

В поединке 1/8 финала Евро-2020 со сборной Швеции Артем Довбик, выйдя на замену в экстра-тайме, принес победу сборной Украины.

Отметим, что портал transfermarkt оценивает Артема Довбика в 1 миллион євро.