Довбик заинтересовал Торино и Реал Сосьедад

24-летний нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик заинтересовал клубы из Серии A и Ла Лиги. По информации Tuttomercatoweb, Довбик попал на радары скаутов «Торино» и «Реала Сосьедад».
В поединке 1/8 финала Евро-2020 со сборной Швеции Артем Довбик, выйдя на замену в экстра-тайме, принес победу сборной Украины.
Отметим, что портал transfermarkt оценивает Артема Довбика в 1 миллион євро.
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Источник — Tuttomercatoweb.com
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Нам потрібно знімати рожеві окуляри і зрозуміти якщо наші футболісти не будуть йти до таких клубів середняків то вони ніколи не доведуть що можуть грати у топ клубах, тому що УПЛ це непоказний.
Нам потрібно знімати рожеві окуляри і зрозуміти якщо наші футболісти не будуть йти до таких клубів середняків то вони ніколи не доведуть що можуть грати у топ клубах, тому що УПЛ це непоказний.
будут и получше предложения
Нам потрібно знімати рожеві окуляри і зрозуміти якщо наші футболісти не будуть йти до таких клубів середняків то вони ніколи не доведуть що можуть грати у топ клубах, тому що УПЛ це непоказний.
Нам потрібно знімати рожеві окуляри і зрозуміти якщо наші футболісти не будуть йти до таких клубів середняків то вони ніколи не доведуть що можуть грати у топ клубах, тому що УПЛ це непоказний.
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