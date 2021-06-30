Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Держись, Беседин, мы все с тобой»

Полузащитник сборной Украины поддержал травмированного футболиста

  • 30.06.2021 12:26
  • 5946 просмотров
  • 1 комментарий
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Держись, Беседин, мы все с тобой»
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский поддержал украинского форварда Артема Беседина, который получил тяжелую травму в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1).

«Украина. Держись, Артем Беседин, мы все с тобой», — написал Малиновский после матча.

Беседин вышел на поле вместо Яремчука на 91-й минуте встречи и был заменен на Цыганкова на 101-й минуте.

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Источник — Instagram

(13 голосов)

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Комментарии
    Ирина Волошкевич
    online
      Ирина Волошкевич, 30.06.2021 13:37
    0
    Даю установку: Всем держаться! Артему - в лазарете, остальным - на поле и на лавочке! Помните - все мы Довбики!
    Ссылка
    Ирина Волошкевич
    online
      Ирина Волошкевич, 30.06.2021 13:37
    0
    Даю установку: Всем держаться! Артему - в лазарете, остальным - на поле и на лавочке! Помните - все мы Довбики!
    Ссылка
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