Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Держись, Беседин, мы все с тобой»

28-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский поддержал украинского форварда Артема Беседина, который получил тяжелую травму в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1).
«Украина. Держись, Артем Беседин, мы все с тобой», — написал Малиновский после матча.
Беседин вышел на поле вместо Яремчука на 91-й минуте встречи и был заменен на Цыганкова на 101-й минуте.
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