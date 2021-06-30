Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Держись, Беседин, мы все с тобой»

28-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский поддержал украинского форварда Артема Беседина, который получил тяжелую травму в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1).

«Украина. Держись, Артем Беседин, мы все с тобой», — написал Малиновский после матча.

Беседин вышел на поле вместо Яремчука на 91-й минуте встречи и был заменен на Цыганкова на 101-й минуте.