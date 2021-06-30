Влада ЗИНЧЕНКО: «Такие моменты остаются в памяти навсегда»

Известная украинская ведущая Влада Зинченко, жена 24-летнего футболиста «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко, прокомментировала победу сборной Украины над Швецией (2:1) в поединке 1/8 финала Евро-2020.
«Такие моменты остаются в памяти навсегда», — написала Влада.
Александр Зинченко вышел в стартовом составе сборной Украины и провел полный матч. Футболист отметился забитым голом и результативной передачей. Зинченко был признан лучшим игроком матча.
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Источник — Instagram
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