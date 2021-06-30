Игорь ГАМУЛА: «Сборной России нечему учиться у Украины. Мы сами все умеем»

Специалист поделился мнением о выходе украинской национальной команды в 1/4 финала Евро-2020

  • 30.06.2021 10:53
  • 8025 просмотров
  • 14 комментариев
Игорь ГАМУЛА: «Сборной России нечему учиться у Украины. Мы сами все умеем»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал победу сборной Украины над командой Швеции (2:1) в 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

«Украина обрадовала. Групповой этап шведы сильно провели, а украинцы стали андердогами и победили. Я был уверен, что они пройдут дальше, предполагал, что будет и дополнительное время. Было видно, что команда настроена очень сильно, бились друг за друга. Победили по праву, я этим очень доволен. Думаю, после поражения от Австрии сидели и ждали свою судьбу в плей-офф, прочувствовали это и поняли, что больше расслабляться нельзя.

Есть ли чему поучиться у Украины сборной России? Сегодня они победили, завтра Россия победит. Разве мы не умеем чего-то? На ЧМ мы бились друг за друга, прошли высоко, а сейчас Украина. Это футбол. Мы и сами все умеем. У каждого свое время. На этом турнире многие футбольные гранды выпали. Нельзя же про них сказать, что они играть не умеют, но тем не менее уехали домой.

Матч с Англией пройдет в Риме, украинцы должны хорошо восстановиться и дать англичанам бой. А дальше уже как Бог даст. Если будут так же заряжены на борьбу, у них все должно получиться. Англия — тоже сильная команда, которая обыграла немцев, терпела до 75-й минуты и избежала дополнительного времени. Будет интересный матч», — считает Гамула.

Матч 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия начнется 3 июля в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — Спорт-Экспресс

(38 голосов)

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Комментарии
    Сергій Лавренюк
    online
      Сергій Лавренюк, 30.06.2021 12:10
    +1
    гамула як був дурком, так і залишився
    Ссылка
    limonad
    online
      limonad, 30.06.2021 12:08
    0
    potemkin78, 30.06.2021 11:49
    ну да куда уж нам действующим чемпионам мира среди молодёжных команд до вас великих
    Сейчас бы молодежь, которая к основе не имеет, никакого отношения сюда приплести) А так да, те ребята молодцы! В один ряд с Сербией и Ганой встали!
    Ссылка
    Za-Dinamo
    online
      Za-Dinamo, 30.06.2021 12:08
    +1
    "Самоумехи". Сами же и показали все что умеете! ;))
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    vizuals
    online
      vizuals, 30.06.2021 12:01
    +2
    Це він про "Можем повторіть" 3:0 і 4:1 ????????
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.06.2021 11:55
    0
    Вова Чертрогатый, 30.06.2021 11:19
    нельзя так говорить... Луганск это оккупированная часть нашей страны
    Нормальные луганчане сейчас на нашей территории, не как это ЧМО на россии.
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 30.06.2021 11:49
    +3
    limonad, 30.06.2021 11:42
    Желаю русскоязычной сборной хотя бы повторить результат России 2008 года!
    ну да куда уж нам действующим чемпионам мира среди молодёжных команд до вас великих
    Ссылка
    limonad
    online
      limonad, 30.06.2021 11:42
    -6
    Желаю русскоязычной сборной хотя бы повторить результат России 2008 года!
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 30.06.2021 11:29
    +3
    Лизнул, так лизнул от задницы до затылка
    Ссылка
    Олександр Каплуненко
    online
      Олександр Каплуненко, 30.06.2021 11:21
    +9
    На ЧМ ви, панове москалі, не билися, ви КОЛОЛИСЯ й купували іспанців...
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 30.06.2021 11:19
    +4
    Сергей Михайлович, 30.06.2021 11:04
    А когда этот чел из лугандонии стал запоребриковым?
    нельзя так говорить... Луганск это оккупированная часть нашей страны
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 30.06.2021 11:09
    +4
    Експерт хренов!!!!
    Ссылка
    gvs58
    online
      gvs58, 30.06.2021 11:09
    +10
    Ви не повірите, місця собі не находив, доки не почув думку ось цього лугандонця! Респект сайту! Ще думку Пуйла тут помістіть!!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 30.06.2021 11:08
    +7
    Пас в ноги форварду соперника для гола в свои пустые ворота.
    Так никто на евро не сумел!
    Ссылка
    Сергей Михайлович
    online
      Сергей Михайлович, 30.06.2021 11:04
    +11
    А когда этот чел из лугандонии стал запоребриковым?
    Ссылка
    Сергей Михайлович
    online
      Сергей Михайлович, 30.06.2021 11:04
    +11
    А когда этот чел из лугандонии стал запоребриковым?
    Ссылка
    gvs58
    online
      gvs58, 30.06.2021 11:09
    +10
    Ви не повірите, місця собі не находив, доки не почув думку ось цього лугандонця! Респект сайту! Ще думку Пуйла тут помістіть!!
    Ссылка
    Олександр Каплуненко
    online
      Олександр Каплуненко, 30.06.2021 11:21
    +9
    На ЧМ ви, панове москалі, не билися, ви КОЛОЛИСЯ й купували іспанців...
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 30.06.2021 11:08
    +7
    Пас в ноги форварду соперника для гола в свои пустые ворота.
    Так никто на евро не сумел!
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 30.06.2021 11:19
    +4
    Сергей Михайлович, 30.06.2021 11:04
    А когда этот чел из лугандонии стал запоребриковым?
    нельзя так говорить... Луганск это оккупированная часть нашей страны
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 30.06.2021 11:09
    +4
    Експерт хренов!!!!
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 30.06.2021 11:49
    +3
    limonad, 30.06.2021 11:42
    Желаю русскоязычной сборной хотя бы повторить результат России 2008 года!
    ну да куда уж нам действующим чемпионам мира среди молодёжных команд до вас великих
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 30.06.2021 11:29
    +3
    Лизнул, так лизнул от задницы до затылка
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 30.06.2021 12:01
    +2
    Це він про "Можем повторіть" 3:0 і 4:1 ????????
    Ссылка
    Сергій Лавренюк
    online
      Сергій Лавренюк, 30.06.2021 12:10
    +1
    гамула як був дурком, так і залишився
    Ссылка
    Za-Dinamo
    online
      Za-Dinamo, 30.06.2021 12:08
    +1
    "Самоумехи". Сами же и показали все что умеете! ;))
    Ссылка
    limonad
    online
      limonad, 30.06.2021 12:08
    0
    potemkin78, 30.06.2021 11:49
    ну да куда уж нам действующим чемпионам мира среди молодёжных команд до вас великих
    Сейчас бы молодежь, которая к основе не имеет, никакого отношения сюда приплести) А так да, те ребята молодцы! В один ряд с Сербией и Ганой встали!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.06.2021 11:55
    0
    Вова Чертрогатый, 30.06.2021 11:19
    нельзя так говорить... Луганск это оккупированная часть нашей страны
    Нормальные луганчане сейчас на нашей территории, не как это ЧМО на россии.
    Ссылка
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