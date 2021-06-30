Игорь ГАМУЛА: «Сборной России нечему учиться у Украины. Мы сами все умеем»

Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал победу сборной Украины над командой Швеции (2:1) в 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

«Украина обрадовала. Групповой этап шведы сильно провели, а украинцы стали андердогами и победили. Я был уверен, что они пройдут дальше, предполагал, что будет и дополнительное время. Было видно, что команда настроена очень сильно, бились друг за друга. Победили по праву, я этим очень доволен. Думаю, после поражения от Австрии сидели и ждали свою судьбу в плей-офф, прочувствовали это и поняли, что больше расслабляться нельзя.

Есть ли чему поучиться у Украины сборной России? Сегодня они победили, завтра Россия победит. Разве мы не умеем чего-то? На ЧМ мы бились друг за друга, прошли высоко, а сейчас Украина. Это футбол. Мы и сами все умеем. У каждого свое время. На этом турнире многие футбольные гранды выпали. Нельзя же про них сказать, что они играть не умеют, но тем не менее уехали домой.

Матч с Англией пройдет в Риме, украинцы должны хорошо восстановиться и дать англичанам бой. А дальше уже как Бог даст. Если будут так же заряжены на борьбу, у них все должно получиться. Англия — тоже сильная команда, которая обыграла немцев, терпела до 75-й минуты и избежала дополнительного времени. Будет интересный матч», — считает Гамула.

Матч 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия начнется 3 июля в 22:00 по киевскому времени.