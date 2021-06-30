Ким ЧЕЛЬСТРЕМ: «Множество мелких деталей привели к такому исходу»

Бывший полузащитник сборной Швеции Ким Чельстрем прокомментировал поражение своей национальной команды от Украины (1:2) в 1/8 финала Евро-2020.

«Множество мелких деталей привели к такому исходу. Например, тройная замена, а затем решающий момент матча, в котором Швеции просто не повезло. Штанга и перекладина Эмиля Форсберга не имеют значения. Остается только результат, а он таков – Швеция покидает турнир», - сказал Чельстрем.

Евро-2020: расписание, анонсы, трансляции, результаты