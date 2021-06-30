Ким ЧЕЛЬСТРЕМ: «Множество мелких деталей привели к такому исходу»

Экс-хавбек сборной Швеции – о вылете с Евро-2020

  • 30.06.2021 10:18
  • 1599 просмотров
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Ким ЧЕЛЬСТРЕМ: «Множество мелких деталей привели к такому исходу»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ким Чельстрем

Бывший полузащитник сборной Швеции Ким Чельстрем прокомментировал поражение своей национальной команды от Украины (1:2) в 1/8 финала Евро-2020.

«Множество мелких деталей привели к такому исходу. Например, тройная замена, а затем решающий момент матча, в котором Швеции просто не повезло. Штанга и перекладина Эмиля Форсберга не имеют значения. Остается только результат, а он таков – Швеция покидает турнир», - сказал Чельстрем.

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Источник — УЕФА

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      Все идеально! Пока...), 30.06.2021 10:30
    +1
    100500+
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 30.06.2021 10:30
    +1
    100500+
    Ссылка
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