Александр ЗИНЧЕНКО: «Беседин, мы с тобой»

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина обыграла Швецию (2:1 в овертайме) и вышла в четвертьфинал.
Ключевой игрок украинской команды Александр Зинченко посвятил эту победу Артему Беседину, который в этой игре получил жесткую травму.
«Артем Беседин, мы с тобой!», - написал Зинченко в Instagram.
Напомним, что Зинченко стал лучшим игроком матча по версии Instat и WhoScored.
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Источник — Sport.ua
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