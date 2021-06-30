Александр ЗИНЧЕНКО: «Беседин, мы с тобой»

Лидер сборной Украины поддержал форварда

  • 30.06.2021 09:42
  • 4718 просмотров
  • 1 комментарий
Александр ЗИНЧЕНКО: «Беседин, мы с тобой»
© Getty Images/Global Images Ukraine

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина обыграла Швецию (2:1 в овертайме) и вышла в четвертьфинал.

Ключевой игрок украинской команды Александр Зинченко посвятил эту победу Артему Беседину, который в этой игре получил жесткую травму.

«Артем Беседин, мы с тобой!», - написал Зинченко в Instagram.

Напомним, что Зинченко стал лучшим игроком матча по версии Instat и WhoScored.

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 30.06.2021 09:45
    -6
    Мавр сделал свое дело мавр может умирать
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