Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Довбичище! Невероятно!»

Эксперт впечатлен победой Украины над Швецией

  • 30.06.2021 09:57
  • 3427 просмотров
  • 3 комментария
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Довбичище! Невероятно!»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался о победе сборной Украины по футболу над Швецией (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.

«Довбичище!!!! Невероятно!

Невероятное, запоминающееся, историческое выступление! Поздравляем Украину! Слава Украине! Героям слава!», - написал Левченко в Twitter.

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Источник — Twitter

(11 голосов)

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Комментарии
    potemkin78
    online
      potemkin78, 30.06.2021 10:22
    0
    ток я начал искать перевод этого слова?
    Ссылка
    Роман Романченков
    online
      Роман Романченков, 30.06.2021 10:22
    0
    Довбик добив шведських довбнів...
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 30.06.2021 10:13
    0
    Довбичище))))
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 30.06.2021 10:22
    0
    ток я начал искать перевод этого слова?
    Ссылка
    Роман Романченков
    online
      Роман Романченков, 30.06.2021 10:22
    0
    Довбик добив шведських довбнів...
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 30.06.2021 10:13
    0
    Довбичище))))
    Ссылка
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