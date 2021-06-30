Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Довбичище! Невероятно!»

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался о победе сборной Украины по футболу над Швецией (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.
«Довбичище!!!! Невероятно!
Невероятное, запоминающееся, историческое выступление! Поздравляем Украину! Слава Украине! Героям слава!», - написал Левченко в Twitter.
Читайте также: Пять выводов после матча Швеция – Украина.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.