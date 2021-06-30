Он сделал игру. Зинченко – лучший в матче со Швецией по версии Instat

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина обыграла Швецию (2:1 в овертайме).

Самым полезным игроком сборной Украины по оценкам InStat стал полузащитник Александр Зинченко. В матче 1/8 финала Евро-2020 рейтинг эффективности его игры, InStat Index, составил 390 баллов. Также в активе футболиста за 120 минут было 139 ТТД с браком 12%, он выиграл 10 единоборств из 13-ти, совершил пять отборов, девять перехватов и 10 подборов.

Точность передач в его исполнении составила 87%, при этом три паса оказались ключевыми. В тройку лучших игроков сине-желтых также вошли Николай Матвиенко (364 балла) и Сергей Кривцов (325 баллов). Лучший игрок матча — полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг (392 балла).

Отметим, что Зинченко стал лучшим игроком матча по версси WhoScored.