Он сделал игру. Зинченко – лучший в матче со Швецией по версии Instat

Украинец продемонстрировал доминирующее выступление

  • 30.06.2021 08:55
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Он сделал игру. Зинченко – лучший в матче со Швецией по версии Instat
© Getty Images/Global Images Ukraine

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина обыграла Швецию (2:1 в овертайме).

Самым полезным игроком сборной Украины по оценкам InStat стал полузащитник Александр Зинченко. В матче 1/8 финала Евро-2020 рейтинг эффективности его игры, InStat Index, составил 390 баллов. Также в активе футболиста за 120 минут было 139 ТТД с браком 12%, он выиграл 10 единоборств из 13-ти, совершил пять отборов, девять перехватов и 10 подборов.

Точность передач в его исполнении составила 87%, при этом три паса оказались ключевыми. В тройку лучших игроков сине-желтых также вошли Николай Матвиенко (364 балла) и Сергей Кривцов (325 баллов). Лучший игрок матча — полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг (392 балла).

Отметим, что Зинченко стал лучшим игроком матча по версси WhoScored.

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Источник — zbirna.com

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