Деян КУЛУШЕВСКИ: «Поражение от Украины – как нож в сердце»

Один из лидеров сборной Швеции разочарован результатом

  • 30.06.2021 08:15
  • 6534 просмотра
  • 1 комментарий
Деян КУЛУШЕВСКИ: «Поражение от Украины – как нож в сердце»
© Getty Images/Global Images Ukraine

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме). Форвард сборной Швеции Деян Кулушевски после игры был крайне недоволен поражением:

«Не так мы хотели закончить чемпионат. Когда вчера смотрел матч Франции, сказал: «Футбол жесток». Сегодня был наш черед в этом убедиться. Футбол многое нам дает, но еще больше забирает.

Мы создали достаточно моментов, чтобы победить в основное время. Но потом я уже полагал, что нас ждет серия пенальти. А затем соперник забил на 120-й минуте. Это как нож в сердце», - сказал Кулушевски. 

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Источник — УЕФА

(30 голосов)

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Комментарии
    DKFC
    online
      DKFC, 30.06.2021 08:27
    +2
    Надо не ждать пенальти а играть до последней секунды !
    Поэтому наши ЛЬВЫ и выиграли !!!
    Ссылка
    DKFC
    online
      DKFC, 30.06.2021 08:27
    +2
    Надо не ждать пенальти а играть до последней секунды !
    Поэтому наши ЛЬВЫ и выиграли !!!
    Ссылка
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