Деян КУЛУШЕВСКИ: «Поражение от Украины – как нож в сердце»

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме). Форвард сборной Швеции Деян Кулушевски после игры был крайне недоволен поражением:

«Не так мы хотели закончить чемпионат. Когда вчера смотрел матч Франции, сказал: «Футбол жесток». Сегодня был наш черед в этом убедиться. Футбол многое нам дает, но еще больше забирает.

Мы создали достаточно моментов, чтобы победить в основное время. Но потом я уже полагал, что нас ждет серия пенальти. А затем соперник забил на 120-й минуте. Это как нож в сердце», - сказал Кулушевски.