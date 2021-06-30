Оценки Швеция – Украина. Отлично сыграли Забарный, Зинченко и Матвиенко

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме).

Наиболее высокие оценки у Украины получили Забарный, Зинченко и Матвиенко (по 7.5).

Оценки Sport.ua за матч Швеция – Украина – 1:2:

Замены Швеции: Крафт – 5,5, Бенгтсон – 5,5, Классон – 5,5, Берг – 5,5, Квайсон – 5,5.

Замены Украины: Малиновский – 5,5, Беседин – б/о, Макаренко – 6,0, Цыганков – 5,5, Довбик – 7.0, Безус – б/о.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков, сборной и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.