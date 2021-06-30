Оценки Швеция – Украина. Отлично сыграли Забарный, Зинченко и Матвиенко

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 1/8 финала Евро-2020

  • 30.06.2021 02:23
  • 909 просмотров
  • 3 комментария
Оценки Швеция – Украина. Отлично сыграли Забарный, Зинченко и Матвиенко
© Getty Images/Global Images Ukraine

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме).

Наиболее высокие оценки у Украины получили Забарный, Зинченко и Матвиенко (по 7.5).

Оценки Sport.ua за матч Швеция – Украина – 1:2:

     

Замены Швеции: Крафт – 5,5, Бенгтсон – 5,5, Классон – 5,5, Берг – 5,5, Квайсон – 5,5.

Замены Украины: Малиновский – 5,5, Беседин – б/о, Макаренко – 6,0, Цыганков – 5,5, Довбик – 7.0, Безус – б/о.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков, сборной и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    bolelschik
    online
      bolelschik, 30.06.2021 02:52
    0
    Бущан заслужил больше
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 30.06.2021 02:35
    0
    Хотя нет, Бущану надо 7.5
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 30.06.2021 02:34
    0
    Забарному я бы снял 0.5 бала, а Шапаренко добавил.
    В остальном, вроде, норм
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 30.06.2021 02:52
    0
    Бущан заслужил больше
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 30.06.2021 02:35
    0
    Хотя нет, Бущану надо 7.5
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 30.06.2021 02:34
    0
    Забарному я бы снял 0.5 бала, а Шапаренко добавил.
    В остальном, вроде, норм
    Ссылка
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