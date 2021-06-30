ЛЕОНЕНКО: «С Англией будет проще. Надо выключить Стерлинга, и все»

Футбольный эксперт высказал свои ценные мысли о будущем матче 1/4 финала

  • 30.06.2021 03:20
  • 616 просмотров
  • 2 комментария
ЛЕОНЕНКО: «С Англией будет проще. Надо выключить Стерлинга, и все»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме). 

Футбольный эксперт Виктор Леоненко высказал свои мысли о будущем матче 1/4 финала против Англии:

«Мы можем и Англию пройти. Надо просто выключить Стерлинга, и все. Кстати, с Англией будет легче, чем со Швецией. Реально.

Мне так кажется, потому что шведы реально играют в футбол. А вот Англия пока мучается. Может, она выдаст хороший матч. Но там только Стерлинг пока играет, все.

Гарри Кейн – это вообще. Где эти 200–300 миллионов? С фонариком не видно. Если бы не Гнабри, Кейн бы и не забил».

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Англия переиграла Германию (2:0), голы забили Рахим Стерлинг и Гарри Кейн.

ГОЛ! 1:0. Стерлинг, 75 мин.

ГОЛ! 2:0. Кейн, 86 мин.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Великий футбол

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 30.06.2021 03:49
    0
    Стерлинг гуттаперчевый, пролезет в любую дырку без мыла. Надежда на то, что англичане будут уставшие и без мотивации как шведы.
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 30.06.2021 03:47
    0
    Для этого у нас есть левый защитник из Манчестер Сити.
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 30.06.2021 03:49
    0
    Стерлинг гуттаперчевый, пролезет в любую дырку без мыла. Надежда на то, что англичане будут уставшие и без мотивации как шведы.
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 30.06.2021 03:47
    0
    Для этого у нас есть левый защитник из Манчестер Сити.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности