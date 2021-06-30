ЛЕОНЕНКО: «С Англией будет проще. Надо выключить Стерлинга, и все»

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме).

Футбольный эксперт Виктор Леоненко высказал свои мысли о будущем матче 1/4 финала против Англии:

«Мы можем и Англию пройти. Надо просто выключить Стерлинга, и все. Кстати, с Англией будет легче, чем со Швецией. Реально.

Мне так кажется, потому что шведы реально играют в футбол. А вот Англия пока мучается. Может, она выдаст хороший матч. Но там только Стерлинг пока играет, все.

Гарри Кейн – это вообще. Где эти 200–300 миллионов? С фонариком не видно. Если бы не Гнабри, Кейн бы и не забил».

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Англия переиграла Германию (2:0), голы забили Рахим Стерлинг и Гарри Кейн.

ГОЛ! 1:0. Стерлинг, 75 мин.

ГОЛ! 2:0. Кейн, 86 мин.