29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 играют сборные Швеции и Украины.
В концовке первого дополнительного тайма Андрей Ярмоленко получил травму и покинул поле, хромая. Вместо лидера украинской сборной на поле вышел Артем Довбик.
Ранее Украина получила численный перевес, Швеция оказалась в меньшинстве.
ФОТО. Большая потеря. Ярмоленко получил травму и покинул поле, хромая
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Источник — Sport.ua
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Довбойоб.
Довбойоб.
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