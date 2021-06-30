ФОТО. Большая потеря. Ярмоленко получил травму и покинул поле, хромая

Вместо лидера украинской сборной на поле вышел Артем Довбик

  • 30.06.2021 00:19
  • 7294 просмотра
  • 9 комментариев
ФОТО. Большая потеря. Ярмоленко получил травму и покинул поле, хромая
© Getty Images/Global Images Ukraine

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 играют сборные Швеции и Украины.

В концовке первого дополнительного тайма Андрей Ярмоленко получил травму и покинул поле, хромая. Вместо лидера украинской сборной на поле вышел Артем Довбик.

Ранее Украина получила численный перевес, Швеция оказалась в меньшинстве.

ФОТО. Большая потеря. Ярмоленко получил травму и покинул поле, хромая

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник — Sport.ua

(22 голоса)

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Комментарии
    rus
    online
      rus, 30.06.2021 01:17
    0
    Лучшая голевая передача на турнире!
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 30.06.2021 01:09
    -1
    Хромой на обе ноги.
    Ссылка
    Viktor VK
    online
      Viktor VK, 30.06.2021 00:48
    -5
    Редакторы по ходу тоже стебутся над Ярмолой.
    Ссылка
    KREKER
    online
      KREKER, 30.06.2021 00:40
    +6
    slavko4, 30.06.2021 00:37
    НЕвелика, не плутайте будь ласка, ледве дочекався, щоб його прибрали
    Альо чувак, ти відписуватись будеш? Чи пернув і все?
    Ссылка
    KREKER
    online
      KREKER, 30.06.2021 00:39
    +9
    slavko4, 30.06.2021 00:37
    НЕвелика, не плутайте будь ласка, ледве дочекався, щоб його прибрали
    Якщо не аргументуєш, будеш просто балабол.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 30.06.2021 00:39
    +5
    slavko4, 30.06.2021 00:37
    НЕвелика, не плутайте будь ласка, ледве дочекався, щоб його прибрали
    Згоден, взагалі лишній чувак в збірній. Прожили б якось і без 4 м'ячів, у яких він брав участь. Ой, ні, це ж ми б і в четверть не вийшли і з шведами б не виграли.
    Довбойоб.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 30.06.2021 00:38
    +14
    slavko4, 30.06.2021 00:37
    НЕвелика, не плутайте будь ласка, ледве дочекався, щоб його прибрали
    Иди выдохни. Андрей в своем возрасте показывает шикарный футбол на Евро
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 30.06.2021 00:38
    +13
    slavko4, 30.06.2021 00:37
    НЕвелика, не плутайте будь ласка, ледве дочекався, щоб його прибрали
    не плутай з Марлосом будь ласка, у Ярмолы 2 гола + 2 голевые на этом евро
    Ссылка
    slavko4
    online
      slavko4, 30.06.2021 00:37
    -18
    НЕвелика, не плутайте будь ласка, ледве дочекався, щоб його прибрали
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 30.06.2021 00:38
    +14
    slavko4, 30.06.2021 00:37
    НЕвелика, не плутайте будь ласка, ледве дочекався, щоб його прибрали
    Иди выдохни. Андрей в своем возрасте показывает шикарный футбол на Евро
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 30.06.2021 00:38
    +13
    slavko4, 30.06.2021 00:37
    НЕвелика, не плутайте будь ласка, ледве дочекався, щоб його прибрали
    не плутай з Марлосом будь ласка, у Ярмолы 2 гола + 2 голевые на этом евро
    Ссылка
    KREKER
    online
      KREKER, 30.06.2021 00:39
    +9
    slavko4, 30.06.2021 00:37
    НЕвелика, не плутайте будь ласка, ледве дочекався, щоб його прибрали
    Якщо не аргументуєш, будеш просто балабол.
    Ссылка
    KREKER
    online
      KREKER, 30.06.2021 00:40
    +6
    slavko4, 30.06.2021 00:37
    НЕвелика, не плутайте будь ласка, ледве дочекався, щоб його прибрали
    Альо чувак, ти відписуватись будеш? Чи пернув і все?
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 30.06.2021 00:39
    +5
    slavko4, 30.06.2021 00:37
    НЕвелика, не плутайте будь ласка, ледве дочекався, щоб його прибрали
    Згоден, взагалі лишній чувак в збірній. Прожили б якось і без 4 м'ячів, у яких він брав участь. Ой, ні, це ж ми б і в четверть не вийшли і з шведами б не виграли.
    Довбойоб.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 30.06.2021 01:17
    0
    Лучшая голевая передача на турнире!
    Ссылка
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