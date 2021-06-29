Будет два экстратайма. Матч Швеции и Украины перешел в дополнительное время

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 играют сборные Швеции и Украины.
Команды забили по одному голу за 90 минут игры. В первом тайме счет открыл Александр Зинченко, а затем Эмиль Форсбрег уравнял ситуацию.
Во втором тайме Сергей Сидорчук попал в штангу, а шведы ответили двумя ударами в каркас ворот – в штангу и перекладину.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Матч перешел в дополнительное время, будут сыграны два экстратайма. Если они завершатся вничью – команды определят лучшего в серии пенальти.
ГОЛ! 0:1. Зинченко, 27 мин.
ГОЛ! 1:1. Форсберг, 43 мин.
Видеообзор первого тайма.
Источник — Sport.ua
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