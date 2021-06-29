Будет два экстратайма. Матч Швеции и Украины перешел в дополнительное время

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 играют сборные Швеции и Украины.

Команды забили по одному голу за 90 минут игры. В первом тайме счет открыл Александр Зинченко, а затем Эмиль Форсбрег уравнял ситуацию.

Во втором тайме Сергей Сидорчук попал в штангу, а шведы ответили двумя ударами в каркас ворот – в штангу и перекладину.

Матч перешел в дополнительное время, будут сыграны два экстратайма. Если они завершатся вничью – команды определят лучшего в серии пенальти.

ГОЛ! 0:1. Зинченко, 27 мин.

ГОЛ! 1:1. Форсберг, 43 мин.

Видеообзор первого тайма.