САБО: «Шведы выглядят намного лучше, интенсивнее, активнее в атаке»

В первом тайме матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция и Украина забили по голу

  • 29.06.2021 23:01
  • 945 просмотров
  • 1 комментарий
САБО: «Шведы выглядят намного лучше, интенсивнее, активнее в атаке»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский специалист Йожеф Сабо в эфире телеканала «Футбол 24» прокомментировал первый тайм матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина (1:1):

«Матч идет немножко странновато. Обе команды очень осторожно играют, чтобы не ошибаться. Пока что шведы выглядят намного лучше, интенсивнее, поактивнее в атаке.

Мы видим, что Шевченко перестроил немножко игру. Команда играет с тремя центральными защитниками при атаке, а справа и слева играют Караваев и Зинченко. Впереди у нас не все получается.

Шведы, обыгравшие поляков, выглядят хорошо и больше контролируют мяч. Во втором тайме нам надо настроиться и быть более активными».

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    fedd1979
    online
      fedd1979, 29.06.2021 23:36
    0
    Ну, не так щоб уже й набагато
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 29.06.2021 23:36
    0
    Ну, не так щоб уже й набагато
    Ссылка
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