САБО: «Шведы выглядят намного лучше, интенсивнее, активнее в атаке»

Украинский специалист Йожеф Сабо в эфире телеканала «Футбол 24» прокомментировал первый тайм матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина (1:1):

«Матч идет немножко странновато. Обе команды очень осторожно играют, чтобы не ошибаться. Пока что шведы выглядят намного лучше, интенсивнее, поактивнее в атаке.

Мы видим, что Шевченко перестроил немножко игру. Команда играет с тремя центральными защитниками при атаке, а справа и слева играют Караваев и Зинченко. Впереди у нас не все получается.

Шведы, обыгравшие поляков, выглядят хорошо и больше контролируют мяч. Во втором тайме нам надо настроиться и быть более активными».