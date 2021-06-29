ФОТО ДНЯ. Немецкая девочка рыдает на трибунах Уэмбли

Сборная Германии потерпела поражение в матче 1/8 финала Евро-2020, уступив Англии на легендарном стадионе «Уэмбли» (0:2).
В компенсированное время второго тайма в трансляцию попал кадр с немецкой девочкой, которая рыдала на руках у своего отца.
В следующем матче англичане сыграют со Швецией или Украиной.
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Источник — Sport.ua
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