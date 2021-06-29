Днепр-1 договорился об аренде форварда киевского Динамо

22-летний форвард «Динамо» Назарий Русин ближайшие полгода проведет в «Днепре-1».

Руководство «Динамо» и СК «Днепр-1» окончательно договорились об аренде Русина до конца 2021 года. Вскоре о переходе должно быть объявлено официально.

Русин до недавнего времени находился на просмотре в СК «Днепр-1». Нападающий уже начал подготовку к сезону в составе команды Игоря Йовичевича.

Напомним, весенний вояж в «Легию» оказался неудачным для нападающего, и он уехал из Варшавы со скандалом. Контракт между Русиным и киевским клубом действует до 2025 года.