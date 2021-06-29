Днепр-1 договорился об аренде форварда киевского Динамо

Назарий Русин, похоже, ближайшие полгода проведет в команде из Днепра

  • 29.06.2021 21:40
  • 1248 просмотров
  • 3 комментария
Днепр-1 договорился об аренде форварда киевского Динамо
© ФК Динамо Киев. Назарий Русин

22-летний форвард «Динамо» Назарий Русин ближайшие полгода проведет в «Днепре-1».

Руководство «Динамо» и СК «Днепр-1» окончательно договорились об аренде Русина до конца 2021 года. Вскоре о переходе должно быть объявлено официально.

Русин до недавнего времени находился на просмотре в СК «Днепр-1». Нападающий уже начал подготовку к сезону в составе команды Игоря Йовичевича.

Напомним, весенний вояж в «Легию» оказался неудачным для нападающего, и он уехал из Варшавы со скандалом. Контракт между Русиным и киевским клубом действует до 2025 года.

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Источник — Telegram

(2 голоса)

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Комментарии
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 29.06.2021 22:07
    0
    Днепряне не рискуют с Русиным - аренда на пол года
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 29.06.2021 22:04
    -1
    Alex86 1, 29.06.2021 21:50
    Хм, не удивлюсь если долбик последует в направлении ДК
    Топ усиления.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.06.2021 21:50
    0
    Хм, не удивлюсь если долбик последует в направлении ДК
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 29.06.2021 22:07
    0
    Днепряне не рискуют с Русиным - аренда на пол года
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.06.2021 21:50
    0
    Хм, не удивлюсь если долбик последует в направлении ДК
    Ссылка
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