Днепр-1 подпишет форварда Динамо

Назарий Русин уже прибыл в расположение днепровского клуба

  • 18.06.2021 09:55
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Днепр-1 подпишет форварда Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний украинский нападающий киевского «Динамо» Назарий Русин прибыл в расположение «Днепра-1» и начал подготовку к сезону в составе команды Игоря Йовичевича.

В ближайшее время клубы расскажут о деталях сделки.

Нынешним летом Русин вернулся из аренды в польской «Легии», где он не смог закрепиться в составе. Также «Динамо» сдавало Назария в аренду луганской «Заре».

Всего в рамках УПЛ Русин сыграл 57 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 7 результативных передач. Также в его активе 10 матчей и 6 голов за молодежную сборную Украины.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €600 тысяч.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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