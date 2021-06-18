Днепр-1 подпишет форварда Динамо

22-летний украинский нападающий киевского «Динамо» Назарий Русин прибыл в расположение «Днепра-1» и начал подготовку к сезону в составе команды Игоря Йовичевича.
В ближайшее время клубы расскажут о деталях сделки.
Нынешним летом Русин вернулся из аренды в польской «Легии», где он не смог закрепиться в составе. Также «Динамо» сдавало Назария в аренду луганской «Заре».
Всего в рамках УПЛ Русин сыграл 57 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 7 результативных передач. Также в его активе 10 матчей и 6 голов за молодежную сборную Украины.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €600 тысяч.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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