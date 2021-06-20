Источник: Русин прибыл в Днепр, Луческу не видит его даже в ротации

22-летний форвард «Динамо» Назарий Русин прибыл в расположение «Днепра-1» и начал подготовку к сезону в составе команды Игоря Йовичевича.

«Назарий Русин прибыл в Днепр в распоряжение местного клуба. Ожидаемо, покупателей на киевского форварда отыскать не удалось. Даже с дисконтом. Исходные данные по этому кейсу просты: Луческу в упор не видит Назария в обойме, даже в ротации.

При этом вояж в «Легию» был тестовым для нападающего, поскольку именно там Русину предлагалось доказать делом свои словесные амбиции на право быть в «Динамо». Закончилось все снова не таким тренером и не такими полями. Стыдом, короче, закончилось.

Контракт между Русиным и Суркисом заключен до 2025 года. Годовая оплата труда скромна ($145 тысяч). Если ее выплату СК «Днепр-1» возьмет на себя – можно будет смело сказать, что следующий сезон Назарий проведет там. Таково условие», – информирует Telegram-канал Динамо Киев Inside.