29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 сойдутся сборные Швеции и Украины.
Поединок пройдет в Глазго и начнется в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Швеция – Украина. Шевченко назвал состав на матч 1/8 финала Евро-2020
Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон, С. Ларссон, К. Ульссон, Экдаль, Форсберг, Исак, Кулушевски.
Запас: Йонссон, Нордфельдт, Бенгтссон, Берг, Свенссон, Хеландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Квайсон, Каюсте.
Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Сидорчук, Степаненко, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко.
Запас: Пятов, Трубин, Соболь, Миколенко, Тымчик, Малиновский, Безус, Цыганков, Марлос, Макаренко, Беседин, Довбик.
Андрей Шевченко в защите с первых минут выставил Сергея Кривцова, который заменил Виталия Миколенко. Слева, скорее всего, сыграет Николай Матвиенко. В основе в центре поля выйдут Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко и Николай Шапаренко. А вот хавбек Руслан Малиновский остался на скамейке запасных.
Источник — Sport.ua
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Роблять вигляд, що АнІцівілізацИя без монгольських природніх повадок дикунів.
Роблять вигляд, що АнІцівілізацИя без монгольських природніх повадок дикунів.
Вже в 1/8 фіналу, то є файно, то є так
А де мордорянє?
Сидять на гіляках бярьози бо нєма білєтав
То є файно, то є так
І що так буде завжди?
А по іншому і не бувало, то є файно, то є так
Бущан,
Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко ,Миколенко
Сидорчук, Степаненко,Зинченко,
Малиновский
Яремчук
Бущан,
Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко,
Сидорчук, Степаненко,
Зинченко, Ярмоленко,Шапаренко
Яремчук
Питання, а не занадто сміло?
може просто я щось не розумію?
Степаненко , Сидорчук в опорній те що треба для "поборотися"..
Явно не задалось шо то ж
Явно не задалось шо то ж
Без травм и ошибок.
Шева ж остальных всех защитников выпустит тут же
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