Швеция – Украина. Шевченко назвал состав на матч 1/8 финала Евро-2020

29 июня в Глазго пройдет поединок 1/8 финала Евро-2020

  • 29.06.2021 20:50
  • 28182 просмотра
  • 152 комментария
Швеция – Украина. Шевченко назвал состав на матч 1/8 финала Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 сойдутся сборные Швеции и Украины.

Поединок пройдет в Глазго и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Швеция – Украина. Шевченко назвал состав на матч 1/8 финала Евро-2020

Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон, С. Ларссон, К. Ульссон, Экдаль, Форсберг, Исак, Кулушевски.

Запас: Йонссон, Нордфельдт, Бенгтссон, Берг, Свенссон, Хеландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Квайсон, Каюсте.

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Сидорчук, Степаненко, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко.

Запас: Пятов, Трубин, Соболь, Миколенко, Тымчик, Малиновский, Безус, Цыганков, Марлос, Макаренко, Беседин, Довбик.

Андрей Шевченко в защите с первых минут выставил Сергея Кривцова, который заменил Виталия Миколенко. Слева, скорее всего, сыграет Николай Матвиенко. В основе в центре поля выйдут Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко и Николай Шапаренко. А вот хавбек Руслан Малиновский остался на скамейке запасных.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(43 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 29.06.2021 22:15
    0
    О,знакомые мотивы...
    Ссылка
    ВовикЬ
    online
      ВовикЬ, 29.06.2021 22:04
    +1
    Підтримка трибун гарна!
    Ссылка
    yamburg2018
    online
      yamburg2018, 29.06.2021 22:02
    +1
    zelia73, 29.06.2021 21:31
    МИСТЕР ЭЭЭ----ЖДУ ОТ ТЕБЯ---ЕСЛИ ТЫ МУЖИК КАК ДЕ БУР--ОТСТАВКИ ПОСЛЕ ИГРЫ
    У тебя ЗНО через год? Пошёл бы ты книжечку почитал
    Ссылка
    ВовикЬ
    online
      ВовикЬ, 29.06.2021 22:01
    0
    Понеслась!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.06.2021 22:00
    0
    Gateway_enemy, 29.06.2021 21:59
    ++++
    Роблять вигляд, що АнІцівілізацИя без монгольських природніх повадок дикунів.
    Дивно ж
    Ссылка
    Gateway_enemy
    online
      Gateway_enemy, 29.06.2021 21:59
    0
    Alex86 1, 29.06.2021 21:57
    как это рашисты 1 показывают матч с нашими? о_О
    ++++
    Роблять вигляд, що АнІцівілізацИя без монгольських природніх повадок дикунів.
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 29.06.2021 21:59
    0
    Збірна України на Євро?
    Вже в 1/8 фіналу, то є файно, то є так
    А де мордорянє?
    Сидять на гіляках бярьози бо нєма білєтав
    То є файно, то є так
    І що так буде завжди?
    А по іншому і не бувало, то є файно, то є так
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 29.06.2021 21:58
    +1
    Верим в Украину! Верим в победу!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.06.2021 21:57
    +2
    как это рашисты 1 показывают матч с нашими? о_О
    Ссылка
    ВовикЬ
    online
      ВовикЬ, 29.06.2021 21:56
    +1
    Вперед Україна!!!
    Ссылка
    Gateway_enemy
    online
      Gateway_enemy, 29.06.2021 21:56
    0
    zelia73, 29.06.2021 21:48
    ДАВАЙ ШВЕДЫ--ОТПРАВЬТЕ МИСТЕРА ЭЭЭ В ЗАСЛУЖЕННУЮ ОТСТАВКУ---И В ЗАТОКУ НА КУРОРТ
    ти перЄпутАл аули. Тобі по Мапі трохи праворуч і вгору, до мокшано-єрзян.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 29.06.2021 21:55
    -4
    Марлос-гений, 29.06.2021 21:52
    Ты кажется болельщик Динамо ,я прав?И у вас много таких д-унов как ты ?!
    ДА БОЛЕЛЬЩИК ДК---А НЕ ПРИХВОСТНЯ РЫЖЕГО УБИЙЦЫ--И КУМА КОРРУПЦИОНЕРА МИСТЕРА ЭЭЭ
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 29.06.2021 21:54
    0
    Предполагал , что Шевченко сыграет с двумя опорниками. Не угадал только с Кривцовым, думал что Малиновский будет играть под нападающими, а Зинченко левым защитником. Мне кажется тактика Шевченко сыграть на 0 до 60-70 мин. а потом выпустить свежих Малиновского и Цыганкова. А если пропустим раньше?.
    Ссылка
    p_s_l
    online
      p_s_l, 29.06.2021 21:54
    0
    Марлос-гений, 29.06.2021 21:52
    Ты кажется болельщик Динамо ,я прав?И у вас много таких д-унов как ты ?!
    На несколько человек меньше, чем у вас
    Ссылка
    Puppet_master
    online
      Puppet_master, 29.06.2021 21:53
    0
    Pavelgorov, 29.06.2021 21:46
    Автобус
    Автобус я б хотів щоб вони поставили, 5-3-1-1
    Бущан,
    Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко ,Миколенко
    Сидорчук, Степаненко,Зинченко,
    Малиновский
    Яремчук
    Ссылка
    Марлос-гений
      Марлос-гений, 29.06.2021 21:52
    +1
    zelia73, 29.06.2021 21:48
    ДАВАЙ ШВЕДЫ--ОТПРАВЬТЕ МИСТЕРА ЭЭЭ В ЗАСЛУЖЕННУЮ ОТСТАВКУ---И В ЗАТОКУ НА КУРОРТ
    Ты кажется болельщик Динамо ,я прав?И у вас много таких д-унов как ты ?!
    Ссылка
    Артур Отаманчук
    online
      Артур Отаманчук, 29.06.2021 21:51
    0
    хавали заваліть свині кацапські
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 29.06.2021 21:49
    -1
    Puppet_master, 29.06.2021 21:46
    поправте, чи я щось не розумію, по факту ми граємо 4-2-3-1?
    Бущан,
    Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко,
    Сидорчук, Степаненко,
    Зинченко, Ярмоленко,Шапаренко
    Яремчук
    Питання, а не занадто сміло?
    може просто я щось не розумію?
    Да смеловато, надо было еще пару защитников или на худой конец пару опорников.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 29.06.2021 21:48
    -10
    ДАВАЙ ШВЕДЫ--ОТПРАВЬТЕ МИСТЕРА ЭЭЭ В ЗАСЛУЖЕННУЮ ОТСТАВКУ---И В ЗАТОКУ НА КУРОРТ
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.06.2021 21:47
    0
    Не забываем - стат-ка с шведами пока в нашу пользу и есть шанс её еще улучшить
    Ссылка
    Болела
    online
      Болела, 29.06.2021 20:57
    +13
    ну, будемо дивитися..
    Степаненко , Сидорчук в опорній те що треба для "поборотися"..
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 29.06.2021 20:55
    +11
    Лучше бы убрали перепуганного Зинченко
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.06.2021 20:55
    +10
    Интересно увидим ли Цыганкова с Малиновским в этом матче и не слишком ли защитные редуты
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 29.06.2021 21:01
    +9
    Не скулите! Да Кривцов, да нет Миколенко и Малины и вам нравилась раньше игра? Украина Шева КАМОНИЩЕ
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.06.2021 20:58
    +9
    -_-ENJOY-_-, 29.06.2021 20:56
    Это будут наши джокеры!!
    Ну в принципе замены есть конечно кем усилить выходит, видимо будут по ходу игры смотреть шо робыть
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 29.06.2021 20:56
    +8
    Украина ВПЕРЕД!!!!!!!!
    Ссылка
    Vladimir Kaplun
    online
      Vladimir Kaplun, 29.06.2021 21:30
    +7
    В танчиках такая тактика называется "анальный деф". Спонсор просмотра - корвалол-дарница.
    Ссылка
    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 29.06.2021 21:14
    +7
    Trollface, 29.06.2021 21:12
    Ярмоленко вообще не бегает, зачем в основу. В этом матче на скорость можно не надеяться.
    Зато забивает, это главное.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.06.2021 21:04
    +7
    -_-ENJOY-_-, 29.06.2021 21:03
    Никто не радуется.. просто зачем перепуганные футболисты в составе!?
    А Зина лажающий тогда зачем тут?
    Явно не задалось шо то ж
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 29.06.2021 21:03
    +7
    Походу за Зинченко реально кто то платит,даже Малина на банке...
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 29.06.2021 21:05
    +6
    Alex86 1, 29.06.2021 21:04
    А Зина лажающий тогда зачем тут?
    Явно не задалось шо то ж
    Ну Зину тоже можно было забанить, согласен
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 29.06.2021 20:57
    +6
    бокапора - Миколки нема... Значить Матвієнко зліва... Лиш би Кривцов не налажав!
    Ссылка
    DoktorVit
    online
      DoktorVit, 29.06.2021 20:54
    +6
    Зато Кривцов привозящий есть
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 29.06.2021 21:46
    +5
    Короче удачи нам.
    Без травм и ошибок.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.06.2021 21:29
    +5
    Прикиньте если наши 1 затолкают первые, как мы закроемся всем составом и
    Шева ж остальных всех защитников выпустит тут же
    Ссылка
    Леонид Шоботенко
    online
      Леонид Шоботенко, 29.06.2021 21:19
    +5
    Специалисты,хватит гонять ветер, тренер отвечает за состав,как по мне защита выстроена правильно,а кто не попал в основу будет на уселение,тот же Малина,Миколенко, позетива всем
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 29.06.2021 21:16
    +5
    -_-ENJOY-_-, 29.06.2021 21:10
    Да ладно вам ныть.. зато замены то какие- Цыганков, Малиновский!! Еге гей!!
    Нормальный состав,жаль Зубкова нет.Центр поля будет главным эпицентром борьбы я так понял,потому и два толстолоба-опорника в составе.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.06.2021 21:08
    +5
    Вообще под такой составчик не грех и Трубина к Бущану поставить
    Ссылка
    brighi10
    online
      brighi10, 29.06.2021 20:55
    +5
    Мы в 4 защитника играем?Матвиенко слева типа?
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 29.06.2021 21:30
    +4
    В принципе состав ожидаемый. Надеюсь, Зина не будет бокопорить, как обычно. Хотя в этот раз его могут подстраховать два опорника. Хоть так
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности