29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 сойдутся сборные Швеции и Украины.

Поединок пройдет в Глазго и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Швеция – Украина. Шевченко назвал состав на матч 1/8 финала Евро-2020

Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон, С. Ларссон, К. Ульссон, Экдаль, Форсберг, Исак, Кулушевски.

Запас: Йонссон, Нордфельдт, Бенгтссон, Берг, Свенссон, Хеландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Квайсон, Каюсте.

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Сидорчук, Степаненко, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко.

Запас: Пятов, Трубин, Соболь, Миколенко, Тымчик, Малиновский, Безус, Цыганков, Марлос, Макаренко, Беседин, Довбик.

Андрей Шевченко в защите с первых минут выставил Сергея Кривцова, который заменил Виталия Миколенко. Слева, скорее всего, сыграет Николай Матвиенко. В основе в центре поля выйдут Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко и Николай Шапаренко. А вот хавбек Руслан Малиновский остался на скамейке запасных.