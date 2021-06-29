ФОТО. Свитолина поддержала сборную Украины

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая сейчас находится в Лондоне и участвует в Уимблдоне, поддержала сборную Украины перед матчем 1/8 финала Евро-2020 против Швеции, который пройдет сегодня в Глазго (начало – в 22:00 по Киеву):