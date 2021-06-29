ФОТО. Свитолина поддержала сборную Украины

Первая ракетка Украины ждет матча против Швеции

  • 29.06.2021 19:48
  • 2733 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Свитолина поддержала сборную Украины
© Instagram. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая сейчас находится в Лондоне и участвует в Уимблдоне, поддержала сборную Украины перед матчем 1/8 финала Евро-2020 против Швеции, который пройдет сегодня в Глазго (начало – в 22:00 по Киеву):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Elina Svitolina (@elisvitolina)

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 29.06.2021 20:13
    +5
    Хороший план, красавица Эля!
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 29.06.2021 20:13
    +5
    Хороший план, красавица Эля!
    Ссылка
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