Свитолина, Костюк и Козлова узнали соперниц в основной сетке Уимблдона

В пятницу, 25 июня, состоялась жеребьевка женского одиночного разряда Уимблдонского турнира.



В основе травяного мейджора Украина будет представлена как минимум четырьмя теннисистками. По рейтингу в основу прошли Элина Свитолина и Марта Костюк, Катерина Козлова воспользовалась «защищенным» рейтингом. Квалификацию преодолела Леся Цуренко. Ангелина Калинина еще не сыграла финальный матч отбора.



Элина Свитолина (№5 WTA), получившая третий номер посева, на старте соревнований сразится против Алисон ван Эйтванк из Бельгии (№57 WTA).



Марта Костюк (№67 WTA) начнет соревнования встречей против Кики Бертенс из Нидерландов (№20 WTA).



Катерина Козлова (№158 WTA) стартует матчем против Виктории Азаренко из Беларуси (№14 WTA).



Квалифаеры узнают своих соперников немного позже.



К сожалению, в мужском одиночном разряде представителей Украины не будет. Илья Марченко и Сергей Стаховский не сумели преодолеть сито отбора.



Матчи основной сетки Уимблдона стартуют 28 июня.

Турнирная сетка