Свитолина, Костюк и Козлова узнали соперниц в основной сетке Уимблдона

В пятницу, 25 июня, состоялась жеребьевка женского одиночного разряда Уимблдонского турнира.
В основе травяного мейджора Украина будет представлена как минимум четырьмя теннисистками. По рейтингу в основу прошли Элина Свитолина и Марта Костюк, Катерина Козлова воспользовалась «защищенным» рейтингом. Квалификацию преодолела Леся Цуренко. Ангелина Калинина еще не сыграла финальный матч отбора.
Элина Свитолина (№5 WTA), получившая третий номер посева, на старте соревнований сразится против Алисон ван Эйтванк из Бельгии (№57 WTA).
Марта Костюк (№67 WTA) начнет соревнования встречей против Кики Бертенс из Нидерландов (№20 WTA).
Катерина Козлова (№158 WTA) стартует матчем против Виктории Азаренко из Беларуси (№14 WTA).
Квалифаеры узнают своих соперников немного позже.
К сожалению, в мужском одиночном разряде представителей Украины не будет. Илья Марченко и Сергей Стаховский не сумели преодолеть сито отбора.
Матчи основной сетки Уимблдона стартуют 28 июня.
Турнирная сетка
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
А от Марта має хороші шанси - Бертенс заявила про закінчення кар\єри і знаходиться не в найкращих фізичних і психологічних кондиціях.
Козлова за рівнем значно нище Азаренко, тому тут може допомогти лише травма останньої.
А от Марта має хороші шанси - Бертенс заявила про закінчення кар\єри і знаходиться не в найкращих фізичних і психологічних кондиціях.
Козлова за рівнем значно нище Азаренко, тому тут може допомогти лише травма останньої.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.