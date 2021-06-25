Свитолина, Костюк и Козлова узнали соперниц в основной сетке Уимблдона

Состоялась жеребьевка травяного мейджора

  • 25.06.2021 12:39
  • 1455 просмотров
  • 4 комментария
Свитолина, Костюк и Козлова узнали соперниц в основной сетке Уимблдона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В пятницу, 25 июня, состоялась жеребьевка женского одиночного разряда Уимблдонского турнира.
 
В основе травяного мейджора Украина будет представлена как минимум четырьмя теннисистками. По рейтингу в основу прошли Элина Свитолина и Марта Костюк, Катерина Козлова воспользовалась «защищенным» рейтингом. Квалификацию преодолела Леся Цуренко. Ангелина Калинина еще не сыграла финальный матч отбора.
 
Элина Свитолина (№5 WTA), получившая третий номер посева, на старте соревнований сразится против Алисон ван Эйтванк из Бельгии (№57 WTA).
 
Марта Костюк (№67 WTA) начнет соревнования встречей против Кики Бертенс из Нидерландов (№20 WTA).
 
Катерина Козлова (№158 WTA) стартует матчем против Виктории Азаренко из Беларуси (№14 WTA). 
 
Квалифаеры узнают своих соперников немного позже.
 
К сожалению, в мужском одиночном разряде представителей Украины не будет. Илья Марченко и Сергей Стаховский не сумели преодолеть сито отбора.
 
Матчи основной сетки Уимблдона стартуют 28 июня.

Турнирная сетка

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 25.06.2021 13:08
    0
    Марте прямо скажем повезло, главное чтобы она сама заиграла на траве в другой теннис, у Кати шансы призрачные, о Элине и писать не хочется бессмысленно анализировать ее сетку так как уровень сейчас игры не позволяет надеятся на длительное прибывание на уимбле
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 25.06.2021 13:07
    0
    Ну нарешті в Еліни зразу зі старту серйозна суперниця. Якщо переможе, то цілком ймовірно далі піде як по маслу, ну а якщо програє, то і нема чого розстроюватись.
    Ссылка
    Павло Троян
    online
      Павло Троян, 25.06.2021 12:53
    0
    Еліні складно буде, Ван Ейтванк спеціалістка по грі на траві - минулого тиня виграла трав'яний турнір у Нотінгемі.
    А от Марта має хороші шанси - Бертенс заявила про закінчення кар\єри і знаходиться не в найкращих фізичних і психологічних кондиціях.
    Козлова за рівнем значно нище Азаренко, тому тут може допомогти лише травма останньої.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 25.06.2021 12:43
    0
    В принципі жереб для Марти кращий, ніж на РГ. Є шанс обіграти розібрану Кікі і піти далі її сіткою. Але треба щоб Марта за ці кілька днів через тренування покращила свої навики гри на траві...
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 25.06.2021 13:08
    0
    Марте прямо скажем повезло, главное чтобы она сама заиграла на траве в другой теннис, у Кати шансы призрачные, о Элине и писать не хочется бессмысленно анализировать ее сетку так как уровень сейчас игры не позволяет надеятся на длительное прибывание на уимбле
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 25.06.2021 13:07
    0
    Ну нарешті в Еліни зразу зі старту серйозна суперниця. Якщо переможе, то цілком ймовірно далі піде як по маслу, ну а якщо програє, то і нема чого розстроюватись.
    Ссылка
    Павло Троян
    online
      Павло Троян, 25.06.2021 12:53
    0
    Еліні складно буде, Ван Ейтванк спеціалістка по грі на траві - минулого тиня виграла трав'яний турнір у Нотінгемі.
    А от Марта має хороші шанси - Бертенс заявила про закінчення кар\єри і знаходиться не в найкращих фізичних і психологічних кондиціях.
    Козлова за рівнем значно нище Азаренко, тому тут може допомогти лише травма останньої.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 25.06.2021 12:43
    0
    В принципі жереб для Марти кращий, ніж на РГ. Є шанс обіграти розібрану Кікі і піти далі її сіткою. Але треба щоб Марта за ці кілька днів через тренування покращила свої навики гри на траві...
    Ссылка
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