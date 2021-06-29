Месси стал рекордсменом сборной Аргентины

Поединок против сборной Боливии (4:2) на Кубке Америки, в котором Лионель Месси сделал дубль и отдал голевую передачу, стал рекордным для форварда «Барселоны» в составе «альбиселесте». Поединок стал для Месси 148-м в сборной Аргентины, и он превзошел достижение Хавьера Маскерано, который сыграл 147 матчей.

Кроме того, Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины. На его счету 75 голов.

Напомним, что сборная Аргентины вышла в четвертьфинал Кубка Америки, где сыграет с Эквадором.