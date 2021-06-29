Месси стал рекордсменом сборной Аргентины

34-летний форвард провел рекордный матч в национальной команде

  • 29.06.2021 10:15
  • 1721 просмотр
  • 1 комментарий
Месси стал рекордсменом сборной Аргентины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Поединок против сборной Боливии (4:2) на Кубке Америки, в котором Лионель Месси сделал дубль и отдал голевую передачу, стал рекордным для форварда «Барселоны» в составе «альбиселесте». Поединок стал для Месси 148-м в сборной Аргентины, и он превзошел достижение Хавьера Маскерано, который сыграл 147 матчей.

Кроме того, Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины. На его счету 75 голов.

Напомним, что сборная Аргентины вышла в четвертьфинал Кубка Америки, где сыграет с Эквадором.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 29.06.2021 11:35
    0
    Месси лучший!
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 29.06.2021 11:35
    0
    Месси лучший!
    Ссылка
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