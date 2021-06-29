Гари ЛИНЕКЕР: «Это лучший день футбола, что я когда-либо видел»

Известный в прошлом игрок сборной Англии Гари Линекер высказался о матчах 1/8 финала Евро-2020.

Напомним, Испания в экстра-таймах обыграла Хорватию со счетом 5:3. А в другой игре Франция, лидировав по ходу матча со счетом 3:1, уступила Швейцарии в серии пенальти.

«Это, возможно, лучший день футбола, что я когда-либо видел.

Два невероятных, зеркально похожих матча. Удивительно», – написал Линекер в Twitter.