Гари ЛИНЕКЕР: «Это лучший день футбола, что я когда-либо видел»

Известный в прошлом игрок сборной Англии Гари Линекер высказался о матчах 1/8 финала Евро-2020.
Напомним, Испания в экстра-таймах обыграла Хорватию со счетом 5:3. А в другой игре Франция, лидировав по ходу матча со счетом 3:1, уступила Швейцарии в серии пенальти.
«Это, возможно, лучший день футбола, что я когда-либо видел.
Два невероятных, зеркально похожих матча. Удивительно», – написал Линекер в Twitter.
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Источник — Twitter
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