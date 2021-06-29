Гари ЛИНЕКЕР: «Это лучший день футбола, что я когда-либо видел»

Эксперт в восторге от двух матчей 1/8 финала

  • 29.06.2021 01:05
  • 1886 просмотров
  • 2 комментария
Гари ЛИНЕКЕР: «Это лучший день футбола, что я когда-либо видел»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный в прошлом игрок сборной Англии Гари Линекер высказался о матчах 1/8 финала Евро-2020.

Напомним, Испания в экстра-таймах обыграла Хорватию со счетом 5:3. А в другой игре Франция, лидировав по ходу матча со счетом 3:1, уступила Швейцарии в серии пенальти.

«Это, возможно, лучший день футбола, что я когда-либо видел.

Два невероятных, зеркально похожих матча. Удивительно», – написал Линекер в Twitter.

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Источник — Twitter

(8 голосов)

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Комментарии
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 29.06.2021 01:12
    -9
    Даже лучше того знаменитого дня вытирания газоном твоей ж...ы?
    Хотя для всех остальных это да.
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    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 29.06.2021 01:10
    0
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    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 29.06.2021 01:10
    0
    Ссылка
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