ФОТО. Пятов получил торт. Тренировка сборной Украины в Глазго перед матчем

Национальная сборная Украины прибыла в Глазго прибыла в полдень 28 июня. Ровно четыре часа лета из Бухареста – и сборная Украины оказалась в аэропорту крупнейшего города Шотландии.

Пройдя паспортный контроль в здании, расположенной в 100 м от места парковки самолета МАУ, сборники сразу же перешли к автобусу и еще через полчаса были в отеле Crown Plaza, который на несколько дней станет украинским резиденцией.

В отличие от Амстердама, возле гостиницы сборную Украины не встречал никто, за исключением двух украинских репортеров, которые сняли приезд команды с дистанции даже большей, чем необходимая социальная. На улицах Глазго днем ​​было довольно пусто. Только уезжая на вечернюю тренировку, национальная команда почувствовала скопление людей в городе из-за автомобильного трафика в час пик.

Славная арена «Хэмпден Парк» также поражала размерами и пустотой, хотя на этот раз ожидаемой, ведь на предматчевой тренировке и не может быть болельщиков. Однако, несмотря на суровые карантинные требования для въезда в Великобританию, усиленные местными властями, и украинские, и шведские болельщики не смогут попасть и на матч – кроме этнических представителей этих национальностей, проживающих здесь. Ожидается, из 12 тысяч мест, которые с разрешения власти могут быть заполнены на 50-тысячной арене, в лучшем случае будет заполнена лишь половина. Поэтому огромные шотландские флаги, нарисованные на трибунах «Хэмпден», вполне вероятно, будут хорошо заметны завтра во время трансляции поединка 1/8 финала чемпионата Европы. Ничего не поделаешь, когда на дворе ковидные ограничения.

Украинская диаспора Великобритании обещает подъехать в Глазго завтра, наполнив украинским духом улицы этого города. Как известно, британские украинцы традиционно активно поддерживают свою национальную команду по всему миру, а из-за пандемии не имели такой возможности уже длительное время, поэтому вряд ли пропустят такую ​​уникальную возможность. Во всяком случае, сборная Украины очень рассчитывает на поддержку своих преданных фанов!

На «Хэмпден Парк» тренировались все 25 футболистов. Александр Зубков продолжал работать индивидуально, но уже несколько раз хорошенько приложился к мячу. В начале тренировки Андрей Шевченко поздравил в центральном круге именинника дня – одного из самых опытных игроков сине-желтых Андрея Пятова, которому исполнилось 37 лет. Команда вознаградила капитана теплыми аплодисментами, а уже на ужине был традиционный вкусный десерт по такому случаю – праздничный торт. К тому же возможность двойная, ведь Украина празднует День Конституции.

В конце концов, если смотреть в суть вопроса, то настроение у команды положительный, но одновременно она сконцентрирована и очень мотивирована. Все хорошо понимают, какой уникальный матч завтра проведут в первом в истории сборной Украины плей-офф чемпионата Европы. Поэтому все ребята готовы отдать все силы ради достижения того, о чем мечтает сейчас вся страна.

Команда провела полноценную предматчевую тренировку, в течение которого тренерский штаб имел возможность отработать игровую схему на завтра, а также определиться со стартовым составом на поединок. Поэтому все мысли и настройки направлены на игру.

Тренировка сборной Украины, 28.06.2021