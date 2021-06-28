СТЕПАНЕНКО: «Ждем на матче украинцев, которые живут здесь, в Британии»

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко ответил на вопрос во время предматчевой пресс-конференции в Глазго накануне игры 1/8 финала Евро-2020 со Швецией:

– Что бы вы хотели передать представителям диаспоры, которые придут завтра поддержать сборную Украины, а также местным, шотландским болельщикам?

– Конечно, приятно, что люди приедут нас поддержать так далеко от дома. Ждем на матче наших соотечественников, которые живут здесь, в Великобритании. Их поддержка для нас очень важна и приятна.

Конечно, для жителей Шотландии, которые очень любят спорт – и футбол в частности, хочу передать, чтобы они также приходили на стадион, ведь нам играть с болельщиками намного приятнее. И им, думаю, будет приятно прийти на стадион, увидеть хороший футбол и поболеть за сборную Украины.