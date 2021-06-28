СТЕПАНЕНКО: «Ждем на матче украинцев, которые живут здесь, в Британии»

29 июня сборная Украины проведет матч 1/8 финала Евро-2020 против Швеции

  • 28.06.2021 21:14
  • 854 просмотра
  • 2 комментария
СТЕПАНЕНКО: «Ждем на матче украинцев, которые живут здесь, в Британии»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко ответил на вопрос во время предматчевой пресс-конференции в Глазго накануне игры 1/8 финала Евро-2020 со Швецией:

 Что бы вы хотели передать представителям диаспоры, которые придут завтра поддержать сборную Украины, а также местным, шотландским болельщикам?

– Конечно, приятно, что люди приедут нас поддержать так далеко от дома. Ждем на матче наших соотечественников, которые живут здесь, в Великобритании. Их поддержка для нас очень важна и приятна.

Конечно, для жителей Шотландии, которые очень любят спорт – и футбол в частности, хочу передать, чтобы они также приходили на стадион, ведь нам играть с болельщиками намного приятнее. И им, думаю, будет приятно прийти на стадион, увидеть хороший футбол и поболеть за сборную Украины.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 28.06.2021 21:32
    -1
    Завтра вечером) нам стыдно мы вас разочаровали(
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    zelia73
    online
      zelia73, 28.06.2021 21:20
    -2
    НЕМА ДУРНЫХ--смотреть на убожество
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